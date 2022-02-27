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Спецоперация на Украине
Ядерная бомба какой мощности может быть у Киева

Ядерная бомба какой мощности может быть у Киева

По мнению некоторых журналистов и ученых, у Украины была возможность на создание ядерного оружия.

Продолжение: Аналитик из США спрогнозировал итог военной спецоперации на Украине
прочитано 226 раз

Журналисты "Пятого канала" всерьез задумались о возможном наличии ядерного оружия у Украины. Так, они предполагают, что в стране остались системы "Ока" и "Темп-С", которые при Советской власти находились на территории Украины. Несмотря на то, что оружие это было разработано в шестидесятых годах, по мнению корреспондентов, они до сих пор могут показать мощь. Так, по их словам, сила удара ракеты "Темп-С" превышает силу удара сброшенного на Хиросиму снаряда.

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 Спецоперация России на Украине

Сюжеты Спецоперация России на Украине

Конечно, на данный момент не предпринималось никаких реальных действий со стороны Украины воспользоваться ядерным оружием. Поводом для разговора об этом для российских СМИ стала речь президента Зеленского в Мюнхене. Он сказал, что если не будет гарантий безопасности Украины, то они могут поставить под сомнения соглашения, которые были достигнуты при подписании Будапештского меморандума. Этот договор был заключен в 1994 году и по ситу был нацелен на нераспространение ядерного оружия и отказ от части советских боеголовок со стороны Украины. Так, до этого времени ядерный арсенал Украины опережал даже Францию.

По мнению некоторых, у страны были возможности наверстать упущенное. Однако речь идет не о ядерной бомбе, а о так называемой грязной бомбе, в основе которой находятся отходы из ядерных реакторов. По словам ученых, такое оружие крайне опасно. Так, по мнению некоторых, она могла бы поразить центральную, северо-западную части России и даже часть Урала. Но стоит отметить, что реальных доказательств о его наличие и даже попытках создать на данный момент нет.

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Фото: Cpl. Dalton Swanbeck/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Автор: 27 февраля 2022, 11:44 Источник: "Пятый канал" • Требует проверки
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Военная техника в ДНР

комментарии

Ответить:

Гость967277
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это не спецоперация, это кровавая война !

Украина станет вторым Афганистаном для Рас-Путина,

Слава Украине, смерть кровавым фашистам Кремля!

Военный преступник
сукин сын Рас-Путин должен предстать перед военным трибуналом !
Гость967277
Пожаловаться Ответить
Военный преступник
сукин сын Рас-Путин должен предстать перед военным трибуналом !

Путинизм вошел в общество нацизма, фашизма и всех тех преступлений против человечества, которые создали самые извращенные человеческие мозги планеты за последние 100 лет.

Развязав войну на Украине, диктатор Рас-Путин экономически разоряет Россию, ликвидирует российский бизнес, закрывает мир для его граждан, убивает российскую науку и разрушает будущее нескольких поколений граждан России.
Слава Україні !
Убийца Путин должен предстать перед военным трибуналом !
Свободу Украине, русские оккупанты идите домой!
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