Ядерная бомба какой мощности может быть у Киева

По мнению некоторых журналистов и ученых, у Украины была возможность на создание ядерного оружия.

Журналисты "Пятого канала" всерьез задумались о возможном наличии ядерного оружия у Украины. Так, они предполагают, что в стране остались системы "Ока" и "Темп-С", которые при Советской власти находились на территории Украины. Несмотря на то, что оружие это было разработано в шестидесятых годах, по мнению корреспондентов, они до сих пор могут показать мощь. Так, по их словам, сила удара ракеты "Темп-С" превышает силу удара сброшенного на Хиросиму снаряда.

Конечно, на данный момент не предпринималось никаких реальных действий со стороны Украины воспользоваться ядерным оружием. Поводом для разговора об этом для российских СМИ стала речь президента Зеленского в Мюнхене. Он сказал, что если не будет гарантий безопасности Украины, то они могут поставить под сомнения соглашения, которые были достигнуты при подписании Будапештского меморандума. Этот договор был заключен в 1994 году и по ситу был нацелен на нераспространение ядерного оружия и отказ от части советских боеголовок со стороны Украины. Так, до этого времени ядерный арсенал Украины опережал даже Францию.

По мнению некоторых, у страны были возможности наверстать упущенное. Однако речь идет не о ядерной бомбе, а о так называемой грязной бомбе, в основе которой находятся отходы из ядерных реакторов. По словам ученых, такое оружие крайне опасно. Так, по мнению некоторых, она могла бы поразить центральную, северо-западную части России и даже часть Урала. Но стоит отметить, что реальных доказательств о его наличие и даже попытках создать на данный момент нет.