Эрдоган позвал Путина в Турцию для обсуждения ситуации на Украине

Президент Турции обратился к Владимиру Путину с предложением о встрече. Переговоры турецкий лидер предложил провести в Стамбуле, а основной тематикой ожидаемо станет ситуация в Украине. Свое приглашение Эрдоган озвучил на заседании Правящей партии справедливости и развития.
"В телефонном разговоре с господином Путиным я пригласил его в Турцию для нормализации ситуации", – передает турецкий канал TGRT Haber. Лидер страны отметил, что Турция выступает за мир.
Ранее появилась информация, что турецкая сторона собирается закрыть проход военных кораблей РФ в Черное море через Босфор и Дарданеллы. Об этом сообщил в своем официальном аккаунте в Твиттере Михаил Зеленский. Однако Эрдоган отметил, что окончательное решение относительно указанных акваторий еще не принято.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Донбассе. Евросоюз и США стали вводить санкции против РФ и ее высокопоставленных политиков. Некоторые страны ЕС уже закрыли для российской авиации свое воздушное пространство. США наложили санкции на некоторые крупные банки РФ.