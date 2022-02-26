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Спецоперация на Украине
Эрдоган позвал Путина в Турцию для обсуждения ситуации на Украине

Эрдоган позвал Путина в Турцию для обсуждения ситуации на Украине

Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину провести переговоры на турецкой территории.

Продолжение: Президент Польши предложил экстренно принять Украину в Евросоюз
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Президент Турции обратился к Владимиру Путину с предложением о встрече. Переговоры турецкий лидер предложил провести в Стамбуле, а основной тематикой ожидаемо станет ситуация в Украине. Свое приглашение Эрдоган озвучил на заседании Правящей партии справедливости и развития.

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"В телефонном разговоре с господином Путиным я пригласил его в Турцию для нормализации ситуации", – передает турецкий канал TGRT Haber. Лидер страны отметил, что Турция выступает за мир.

Ранее появилась информация, что турецкая сторона собирается закрыть проход военных кораблей РФ в Черное море через Босфор и Дарданеллы. Об этом сообщил в своем официальном аккаунте в Твиттере Михаил Зеленский. Однако Эрдоган отметил, что окончательное решение относительно указанных акваторий еще не принято.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Донбассе. Евросоюз и США стали вводить санкции против РФ и ее высокопоставленных политиков. Некоторые страны ЕС уже закрыли для российской авиации свое воздушное пространство. США наложили санкции на некоторые крупные банки РФ.

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Фото: Xinhua / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 26 февраля 2022, 17:37 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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