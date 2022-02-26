Румыния закрывает воздушное пространство для России вслед за другими странами Евросоюза

Ранее небо над своей территорией закрыли для российской авиации Латвия и Эстония.

Правительство Румынии объявило о закрытии своего воздушного пространства для российских авиакомпаний в связи с военной спецоперацией на Донбассе. "Румыния начала процедуру приостановления права пролета над ее территорией, а также права посадки на территории Румынии для воздушных судов, которые принадлежат компаниям РФ", – заявил представитель правительства страны по печати Дан Кэрбунару.

Решение было принято на заседании рабочей группы по урегулированию ситуации вокруг Украины, в ходе которого также объявили о подготовке процедуры по выходу Румынии из Международного инвестиционного банка.

Ранее представители других стран Евросоюза объявили о закрытии своего воздушного пространства. Первыми были Польша, Чехия и Болгария, далее к ним присоединились Латвия и Эстония. Россия также закрыла свое воздушное пространство для некоторых стран ЕС.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Донбассе. Евросоюз и США стали вводить санкции против РФ и ее высокопоставленных политиков. Для российских дипломатов ужесточен режим получения виз, теперь они будут проходить стандартную процедуру и платить взнос.