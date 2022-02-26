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Спецоперация на Украине
Румыния закрывает воздушное пространство для России вслед за другими странами Евросоюза

Румыния закрывает воздушное пространство для России вслед за другими странами Евросоюза

Ранее небо над своей территорией закрыли для российской авиации Латвия и Эстония.
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Правительство Румынии объявило о закрытии своего воздушного пространства для российских авиакомпаний в связи с военной спецоперацией на Донбассе. "Румыния начала процедуру приостановления права пролета над ее территорией, а также права посадки на территории Румынии для воздушных судов, которые принадлежат компаниям РФ", – заявил представитель правительства страны по печати Дан Кэрбунару.

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Решение было принято на заседании рабочей группы по урегулированию ситуации вокруг Украины, в ходе которого также объявили о подготовке процедуры по выходу Румынии из Международного инвестиционного банка.

Ранее представители других стран Евросоюза объявили о закрытии своего воздушного пространства. Первыми были Польша, Чехия и Болгария, далее к ним присоединились Латвия и Эстония. Россия также закрыла свое воздушное пространство для некоторых стран ЕС.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Донбассе. Евросоюз и США стали вводить санкции против РФ и ее высокопоставленных политиков. Для российских дипломатов ужесточен режим получения виз, теперь они будут проходить стандартную процедуру и платить взнос.

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Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 26 февраля 2022, 16:57 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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