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Спецоперация на Украине
Турция отказалась закрывать черноморские проливы для военных кораблей России

Турция отказалась закрывать черноморские проливы для военных кораблей России

Анкара заявила о невозможности удовлетворить просьбу Киева.
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МИД Турции заявило, что не станет закрывать черноморские проливы для прохода российских боевых кораблей. Правительство страны отметило, что, согласно международному договору, у Турции нет возможности препятствовать возвращению кораблей на базу. Эту новость опубликовало информационное агентство Reuters, ссылаясь на Мевлюта Чавушоглу.

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Напомним, что ранее правительство Украины обратилось к Турции с просьбой запретить боевым кораблям России выходить в Черное море, сославшись на Конвенцию Монтре. Также президент Зеленский просил Анкару закрыть пролив Дарданеллы.

Напомним, что 21 февраля глава России выступил с обращением к нации, в котором рассказал о решении признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. В тот же день было подписано соглашение о дружбе и сотрудничестве. 24 февраля президент Российской Федерации объявил о начале "специальной операции", которая должна пройти на территории Украины. Кремль назвал эти действия спасением украинского народа от всех тех, кто взял его в заложники.

Решение Владимира Путина было негативно воспринято западным сообществом. Так, против России вводятся санкции. Несколько европейских стран уже поддержало предложение от отключения РФ от системы платежей SWIFT.

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Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 26 февраля 2022, 17:49 Источник: Lenta.ru • Требует проверки
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