Песков о санкциях: Россия готовилась заблаговременно

Официальный представитель Кремля констатировал, что ограничения, которые введены против нашей страны, весьма серьезные, При этом он добавил, что "Россия готовилась к ним заблаговременно".
По словам пресс-секретаря Владимира Путина, в настоящее время Россия принимает меры для бесперебойной работы экономики, – потенциал есть. Высказался Дмитрий Песков и об ответе нашей страны на санкции.
Он отметил, что требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России. Ранее наша страна приняла решение о закрытии неба для авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии. Об этом рассказали в Росавиации.
Напомним, новые ограничения Запада последовали после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. Ранее министр экономики Эстонии заявил о закрытии воздушного пространства государства для российских авиакомпаний. Также сделала Латвия, Болгария, Польша и Чехия. Как писали "Дни.ру", ранее глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич сообщил о решении внести в санкционные списки ряд высокопоставленных политиков России.