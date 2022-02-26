Националисты с Украины расстреляли военного ВСУ при попытке бегства – ФСБ

В службе безопасности России сообщили о трагедии.

Украинский военный был расстрелян "националистами с Украины" при попытке бегства в Россию, сообщает ФСБ РФ. Военных пытался прекратить участие в боях, в ходе операции по пресечению вооруженного нападения на него был ранен российский пограничник. "Представителями националистических формирований с территории Украины расстрелян военнослужащий ВСУ, пытавшийся найти убежище в Российской Федерации в целях уклонения от участия в боевых действиях", - говорится в сообщении.

Ранее стала известно, что на территории ДНР ракета "Точка-У" упала во двор частного дома. Никто из людей не пострадал, однако инцидент сильно напугал местных жителей. Представители народной республики выдвинули предположение, что снаряд был запущен вооруженными силами Украины и направлялся на расположенный неподалеку военный объект.

Напомним, 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Донбассе. Действия России осудили в странах Запада, в связи с чем стали появляться санкции против РФ и ее высокопоставленных политиков лично. Так, некоторые страны Евросоюза закрыли воздушное пространство для российской авиации и ужесточили визовый режим для дипломатов.