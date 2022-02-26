Словакия ввела режим ЧС из-за беженцев с Украины

Власти страны приняли важное решение из-за последствий спецоперации на Украине.



В Словакию стали массово прибывать беженцы из Незалежной, поэтому было решено ввести режим чрезвычайной ситуации. Правительство сделало это с 12.00 (14.00 мск) 26 февраля. Об этом сообщила пресс-служба словакского кабмина.

Целью принятого решения власти назвали создание условий для приезжающих. Премьер-министру Эдуарду Хегеру и главе МВД Роману Микулецу поручено проведение соответствующих мероприятий.

Отметим, что в Россию тоже прибывают тысячи беженцев – с ДНР и ЛНР. Из-за этого над нашей страной нависла угроза новой вспышки коронавируса. Об этом поведал вирусолог, заведующий лабораторией биотехнологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН профессор Сергей Нетесов.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о начале спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации. Российский лидер подчеркнул, что гражданскому населению Незалежной ничто не угрожает, Наша страна ликвидирует только объекты военной инфраструктуры соседнего государства.

