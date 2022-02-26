Латвия и Эстония закроют воздушное пространство для российских самолетов

Министр экономики Эстонии заявил о закрытии воздушного пространства страны для российских авиакомпаний. Практически в то же время об аналогичной мере заявил министр юстиции Латвии. Ранее передвижения российских самолетов над своей территорией ограничили Польша, Чехия и Болгария.
"Эстония присоединяется к польской инициативе и запрещает всем российским авиакомпаниям использовать наше воздушное пространство", – заявил Таави Аас. "Будьте уверены, воздушное пространство для российских рейсов будет закрыто!", - поддержал инициативу от латвийской стороны Янис Борданс.
Ранее глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич объявил о решении внести в санкционные списки Владимира Путина, Сергея Лаврова, Дмитрия Медведева, Михаила Мишустина, Владимира Колокольцева, Сергея Шойгу и других высокопоставленных политиков.
Инициативу поддержали в ЕС. Теперь Евросоюз упразднил облегченную процедуру получения виз для особой категории граждан. Дипломаты, члены делегаций и другие попадающие в категорию лица будут проходить полную процедуру и платить взнос.