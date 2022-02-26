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Спецоперация на Украине
"Запреты ничего не изменят": Медведев о санкциях против России

"Запреты ничего не изменят": Медведев о санкциях против России

Дмитрий Медведев отреагировал на введенные Европой ограничительные меры.

Продолжение: Володин назвал причины сдачи украинских военных
прочитано 709 раз

Евросоюз продолжает накладывать санкции на Россию и ее высокопоставленных политиков. Дмитрий Медведев, как и президент России, министр обороны, министр иностранных дел и другие, оказался в санкционных списках. ЕС наложил ограничения на счета и принял решение заморозить активы представителей российской власти.

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Сюжеты Спецоперация России на Украине

Зампред Совбеза высказал свое мнение относительно мер Запада. Он заявил, что ни он, ни члены его семьи не имеют никаких иностранных счетов или имущества. "Эти чудесные запреты ничего не изменят, операция по защите Донбасса будет проведена в полном объеме", – отметил политик.

Также Еврокомиссия приняла решение о приостановке членства России в Совете Европы. Медведев заявил, что это дает возможность возобновить ряд мер пресечения тяжких преступлений. "Хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране – типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае", – заявил зампред.

Напомним, санкции против России стали вводиться странами Запада из-за признания независимости ДНР и ЛНР и последующей военной операции РФ на Донбассе.

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Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 26 февраля 2022, 12:48 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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Как живет Дмитрий Медведев

комментарии

Ответить:

Гость965693
Пожаловаться Ответить
Прийдется теперь этому айфону пользоваться андроидом Он еще за войну в Грузии сидеть должен
1

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