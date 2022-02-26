Зеленский попросил Евросовет принять Украину в Евросоюз

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Евросовета Шарлю Мишелью. Он считает, что пришло врем принять Украину в ЕС.

Заявление украинский лидер сделал в своем твиттер-аккаунте. По его мнению, настал решающий момент для такого шага. По словам Владимира Зеленского, это необходимо для того, чтобы "навсегда закрыть многолетнюю дискуссию".

Также политик отметил, что поговорил с Шарлем Мишелем о последующей помощи Украине. Зимой 2019 года Верховная рада одобрила поправки к Конституции страны, закрепляющие стратегический курс государства на вступление в Евросоюз и НАТО. Однако они не спешат принимать Незалежную в свои ряды.

Напомним, в ночь с 24 на 25 февраля президент Украины выступил с видеообращение. Он фактически признал свое поражение. Политик заявил о готовности сесть за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. При этом он понимает, что Москва может не поверить ему и не дать гарантий безопасности.

Как писали "Дни.ру", 24 февраля Владимир Путин заявил о начале спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. После этого Украина разорвала дипломатические отношения с нашей страной. Президент Незалежной внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.