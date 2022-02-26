Обращение Путина Беременность сестры Фриске Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

В 14 лет была с Чадовым, в 16 спивалась со Шнуровым, кинула двоих мужей: с кем крутила романы Акиньшина
Оставивший Пугачеву ни с чем Галкин публично признался в чувствах молодой
Целовался по углам с Бледанс, а теперь счастлив с другой уже 30 лет: как живет сын Софии Ротару
Разврат на всю страну: Красотка из "Уральских пельменей" повертела голым задом
партнеры
Суббота
26 февраля
Лента новостей
12:28
В ДНР ракета упала в огород: Очень страшно
12:12
Украинские националисты обстреляли Старобельск из "Градов": есть жертвы среди мирных жителей
12:06
Зеленский попросил Евросовет принять Украину в Евросоюз
11:49
МИД Латвии внес Баскова в черный список
11:46
Теперь только убежище: Кличко объявил о прекращении движения поездов в метро Киева
11:34
Евросоюз перестанет выдавать россиянам визы по упрощенной процедуре
11:33
В МИД РФ назвали "крахом" раздачу оружия украинцам: Это конец
11:32
Эксперт Ксавье Моро: С Зеленским покончено
10:53
В ДНР создали гуманитарный коридор для сдавшихся военных Украины
10:49
Главное за ночь о спецоперации на Украине
08:05
"Совсем парень рехнулся": Фривольный Солнцев вцепился в грудь пожилой пенсионерки
06:12
К чему снятся щенки
04:24
Одни звонят, другой симпатизирует: с кем из российских знаменитостей дружит Зеленский
02:42
"Братья": как теперь сложатся отношениями между русскими и украинцами
00:09
Смертельная оплошность: Зачем американцы "похоронили" Елизавету II
22:22
"Он предал людей": украинцы осудили Зеленского в соцсетях
22:04
"Изолировать правителей России": в ЕС назвали цель второго пакета санкций
21:24
Армия ЛДНР и России достигла еще трех населенных пунктов в ходе спецоперации
21:13
"Я родила сына": Оголившая сосок Шпица покормила малыша
20:31
Наркоскандалы и порванные штаны: Россию выперли с конкурса "Евровидение"
19:52
Раскрыта связь пандемии коронавируса и спецоперации на Украине
19:38
"Ад наяву": Напичканная гадостью дочь Успенской публично покаялась
19:20
Россию вычеркнули из Совета Европы
19:12
Еда ни при чем: раскрыта неожиданная причина появления второго подбородка
19:02
"Кровь, грязь, разруха": Эксперт заявил о будущем Украины
18:50
Не Наталия: Ходящая на сносях Фриске раскрыла имя настоящей матери будущего малыша
18:44
Путин не ждет договоренностей с засевшей в Киеве "шайкой наркоманов и неонацистов"
18:37
Как сохранить деньги при скачках курса валют: советы экономиста
18:25
Никакого "Поля чудес" и "КВН": Первый канал экстренно меняет сетку вещания в связи
18:24
Российским звездам из рейтинга Forbes грозит ответственность
18:10
Вычеркнул Чадова и вымаливал прощения у Кадырова: с кем из российских звезд ссорился Зеленский
18:08
Путин предложил украинским военным взять власть в свои руки
17:55
Кадыров заявил о готовности отправить чеченцев в самые горячие точки Украины
17:41
Какие уволенные актеры "Склифосовского" вернутся в 10 сезоне
17:09
"Очень страшно": Заговорившая о разводе Седокова потеряла ребенка
17:03
Кадыров посоветовал Зеленскому извиниться
16:52
В Кремле отреагировали на предложение Зеленского провести переговоры
16:50
Программу кэшбэка за путешествия от Ростуризма закрывают досрочно
16:35
"Большие деньги выиграли": Догилева о поражении в войне со всемогущим Михалковым
16:25
Вселенская родительская суббота: что можно и нельзя делать 26 февраля
16:20
Рот набекрень: Перекошенная Бабкина ошарашила врача
16:05
Теперь официально: Россия взяла под контроль Чернобыльскую АЭС
15:48
Пять самолетов сбито: итоги спецоперации на Украине на 25 февраля
15:45
"Я безнадежна": Татьяна Догилева обнародовала трагичную правду о себе
15:44
"Есть опыт подобных операций": Как Россия определила тактику действий на Украине
15:37
Из киевского аэропорта вылетел неизвестный самолет после сообщений о пропаже Зеленского
15:31
В Минобороны рассказали о высадке десанта под Киевом
15:26
Военная техника в ДНР
15:12
Оставшийся без помощи Запада Зеленский предложил Путину "сесть за стол переговоров"
14:53
В Минобороны России отреагировали на сообщения о ракетных ударах по Киеву
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Объявлено о бегстве Зеленского с Украины
Назван возможный срок окончания российской спецоперации на Украине
В Крым – ни ногой: Вайкуле, Макаревич и другие звезды, отказавшиеся от полуострова
Взволнованный ситуацией на Украине Меладзе не смог сдержать эмоций: Это нужно прекратить!
Спецоперация на Украине: онлайн
"Больно. Страшно. Немыслимо": Боярская поделилась криком души
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Спецоперация на Украине
Эксперт Ксавье Моро: С Зеленским покончено

Эксперт Ксавье Моро: С Зеленским покончено

Эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) и вооружениям Ксавье Моро высказался об положении президента Украины Владимира Зеленского.

Продолжение: Зеленский попросил Евросовет принять Украину в Евросоюз
прочитано 430 раз

По мнению эксперта, Европа "бросила" политика. По его мнению, предложения помощи Владимиру Зеленскому в случае угрозы его безопасности, высказанные Великобританией и Францией, означают, что Европе не до президента Украины, но у этих стран нет запасного плана.

ПО ТЕМЕ

Запад решил окончательно разрушить экономику Украины – эксперт Пикта

 Спецоперация России на Украине

Сюжеты Спецоперация России на Украине

Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Ксавье Моро отметил, что украинский лидер "одинок против России". Политик был наивен в своей вере западным лидерам. "Запад понимает, что с Зеленским покончено", – заявил аналитик.

В пример он привел слова британского премьера Бориса Джонсона о том, что "Британия всегда помогала правительствам в изгнании", а также заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страна не желает быть в стороне и может принять украинского лидера.

"Для Зеленского все кончено", – полагает эксперт. Ксавье Моро считает президента Незалежной дилетантом в политике, который был выбран для примирения Украины с Россией, но со временем занял "антироссийскую позицию".

Напомним, наша страна начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент страны Владимир Путин объяснил, что это было вынужденной мерой, и у нашей страны не было иного пути. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Владимир Зеленский и Ангела Меркель. Фото: Kremlin Pool/globallookpress.com
Автор: 26 февраля 2022, 11:32 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Военная техника в ДНР

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Спецоперация на Украине

Теперь официально: Россия взяла под контроль Чернобыльскую АЭС

В Минобороны подтвердили информацию

Спецоперация на Украине

В Минобороны рассказали о высадке десанта под Киевом

Операция продолжается
Шоу-бизнес

Рот набекрень: Перекошенная Бабкина ошарашила врача

Улыбка вызвала подозрения
Шоу-бизнес

Никакого "Поля чудес" и "КВН": Первый канал экстренно меняет сетку вещания в связи

Сейчас не до концертов

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля 2022 года
Благоприятные дни для переезда в 2022 году
Благоприятные дни для инвестиций в 2022 году

Здоровье

Раскрыта связь пандемии коронавируса и спецоперации на Украине
Вирусолог предупредил россиян о шестой волне коронавируса
Глава Роспотребнадзора допустила ослабление коронавирусных ограничений
Названы округа Подмосковья с худшей ситуацией по коронавирусу

Спорт

Тайный отец, коварная болезнь и любовь со Смолкиным: как живет единственная дочь Тутберидзе
Измученные кознями гимнастки Аверины встали грудью за попавшую в допинг-скандал Валиеву
Попавшая в допинг-скандал Валиева объявлена победителем
Не должна опускать рук: Владимир Путин поддержал убитую горем Камилу Валиеву

Регионы

В Красногорске мошенница похитила у пенсионерки 300 тысяч рублей
В Ногинске водитель маршрутки избил пассажира
В Челябинске мужчина сжег автомобиль незнакомца на почве ревности
В Ростове-на-Дону обнаружили труп женщины в канаве
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+