В МИД РФ назвали "крахом" раздачу оружия украинцам: Это конец

МИД России осудило действия Киева.

Власти Украины попросили граждан встать на защиту страны, а потому даже решились раздать оружие всем добровольцам. Так, киевляне за несколько часов разобрали около десяти тысяч автоматов. Мария Захарова, являющаяся официальным представителем российского министерства иностранных дел, осудила происходящее.

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Захарова решила порассуждать о последствиях, к которым может привести выдача оружия всем, кто пожелает. Она заявила, что следующий шаг – это освободить арестантов из тюрем. "Это просто конец", – заявила представительница МИД. Она также отметила, что это все может перерасти в бойню. Об этом политик заявила в эфире "Первого канала", приняв участие в передаче "Большая игра".

Напомним, несколько дней назад президент Российской Федерации согласился признать самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР, а уже на следующий день члены Совета федерации и депутаты Государственной думы утвердили договор о взаимопомощи. 24 февраля Россия начала "специальную операцию" на территории Украины, которая, по словам президента Путина, нацелена на "демилитаризацию и денацификацию" страны. Также глава государства подчеркнул, что об этом его попросили представители ЛНР и ДНР.