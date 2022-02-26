Главное за ночь о спецоперации на Украине

Обращение Путина Беременность сестры Фриске Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

В 14 лет была с Чадовым, в 16 спивалась со Шнуровым, кинула двоих мужей: с кем крутила романы Акиньшина
Оставивший Пугачеву ни с чем Галкин публично признался в чувствах молодой
Целовался по углам с Бледанс, а теперь счастлив с другой уже 30 лет: как живет сын Софии Ротару
Разврат на всю страну: Красотка из "Уральских пельменей" повертела голым задом
партнеры
Суббота
26 февраля
Лента новостей
08:05
"Совсем парень рехнулся": Фривольный Солнцев вцепился в грудь пожилой пенсионерки
06:12
К чему снятся щенки
04:24
Одни звонят, другой симпатизирует: с кем из российских знаменитостей дружит Зеленский
02:42
"Братья": как теперь сложатся отношениями между русскими и украинцами
00:09
Смертельная оплошность: Зачем американцы "похоронили" Елизавету II
22:22
"Он предал людей": украинцы осудили Зеленского в соцсетях
22:04
"Изолировать правителей России": в ЕС назвали цель второго пакета санкций
21:24
Армия ЛДНР и России достигла еще трех населенных пунктов в ходе спецоперации
21:13
"Я родила сына": Оголившая сосок Шпица покормила малыша
20:31
Наркоскандалы и порванные штаны: Россию выперли с конкурса "Евровидение"
19:52
Раскрыта связь пандемии коронавируса и спецоперации на Украине
19:38
"Ад наяву": Напичканная гадостью дочь Успенской публично покаялась
19:20
Россию вычеркнули из Совета Европы
19:12
Еда ни при чем: раскрыта неожиданная причина появления второго подбородка
19:02
"Кровь, грязь, разруха": Эксперт заявил о будущем Украины
18:50
Не Наталия: Ходящая на сносях Фриске раскрыла имя настоящей матери будущего малыша
18:44
Путин не ждет договоренностей с засевшей в Киеве "шайкой наркоманов и неонацистов"
18:37
Как сохранить деньги при скачках курса валют: советы экономиста
18:25
Никакого "Поля чудес" и "КВН": Первый канал экстренно меняет сетку вещания в связи
18:24
Российским звездам из рейтинга Forbes грозит ответственность
18:10
Вычеркнул Чадова и вымаливал прощения у Кадырова: с кем из российских звезд ссорился Зеленский
18:08
Путин предложил украинским военным взять власть в свои руки
17:55
Кадыров заявил о готовности отправить чеченцев в самые горячие точки Украины
17:41
Какие уволенные актеры "Склифосовского" вернутся в 10 сезоне
17:09
"Очень страшно": Заговорившая о разводе Седокова потеряла ребенка
17:03
Кадыров посоветовал Зеленскому извиниться
16:52
В Кремле отреагировали на предложение Зеленского провести переговоры
16:50
Программу кэшбэка за путешествия от Ростуризма закрывают досрочно
16:35
"Большие деньги выиграли": Догилева о поражении в войне со всемогущим Михалковым
16:25
Вселенская родительская суббота: что можно и нельзя делать 26 февраля
16:20
Рот набекрень: Перекошенная Бабкина ошарашила врача
16:05
Теперь официально: Россия взяла под контроль Чернобыльскую АЭС
15:48
Пять самолетов сбито: итоги спецоперации на Украине на 25 февраля
15:45
"Я безнадежна": Татьяна Догилева обнародовала трагичную правду о себе
15:44
"Есть опыт подобных операций": Как Россия определила тактику действий на Украине
15:37
Из киевского аэропорта вылетел неизвестный самолет после сообщений о пропаже Зеленского
15:31
В Минобороны рассказали о высадке десанта под Киевом
15:26
Военная техника в ДНР
15:12
Оставшийся без помощи Запада Зеленский предложил Путину "сесть за стол переговоров"
14:53
В Минобороны России отреагировали на сообщения о ракетных ударах по Киеву
14:52
Движение в сторону позитива: Песков о готовности Зеленского к переговорам о нейтральном статусе
14:49
Что сделала с лицом?: буйная звезда "Великолепного века" шокировала публику
14:45
Кремль сделал заявление о возможных контактах Зеленского и Путина
14:41
Матвиенко рассказала о последствиях введения санкций для россиян: Будут трудности
14:25
Карта ракетных ударов по военным объектам Украины
14:19
Скандалиста Башарова с позором выгнали из театра
14:11
Видео очевидцев спецоперации на Украине: В результате действий ВСУ есть погибшие и раненые
14:00
"Понимают бесперспективность": Многие украинские силовики в Донбассе сдаются
13:53
Чудом выжившая актриса Екатерина Гусева: Погибшие – великомученики
13:21
Политолог Марков о единственном выходе Зеленского: Отказаться от сопротивления
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Объявлено о бегстве Зеленского с Украины
Назван возможный срок окончания российской спецоперации на Украине
В Крым – ни ногой: Вайкуле, Макаревич и другие звезды, отказавшиеся от полуострова
Взволнованный ситуацией на Украине Меладзе не смог сдержать эмоций: Это нужно прекратить!
Спецоперация на Украине: онлайн
"Больно. Страшно. Немыслимо": Боярская поделилась криком души
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Спецоперация на Украине
Главное за ночь о спецоперации на Украине

Главное за ночь о спецоперации на Украине

Спецоперация на Украине продолжается. Войска ДНР и ЛНР продолжают развивать наступление на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).
поделиться

26 февраля ВСУ обстреляли населенный пункт Верхнеторецкое. В ДНР сообщают, что огонь велся с применением мин калибра 120 миллиметров.

ПО ТЕМЕ

Армия ЛДНР и России достигла еще трех населенных пунктов в ходе спецоперации

Российский генерал призвал ВСУ сложить оружие

 Спецоперация России на Украине

Сюжеты Спецоперация России на Украине

ПВО Народной милиции ДНР перехватили две ракеты, выпущенные Незалежной из тактического ракетного комплекса "Точка-У". Снаряды не сработали, но некоторые здания повреждены, передает RT.

Войска ДНР и ЛНР продолжают развивать наступление на позиции ВСУ. Министерство обороны России сообщает, что расширены участки прорыва обороны противника. Украинская сторона при отходе взрывает за собой электроподстанции и мосты.

Ночью в Киеве слышались разрывы и грохот. Рядом находятся военкомат и военная часть. в настоящее время защитники Луганска делают все, чтобы диверсанты не могли попасть в город. После 23.00 город становится почти безлюдным. Рабочие после ночной смены теперь могут дойти до дома пешком, не боясь за свою безопасность, пишет РЕН ТВ. За последние дни не было зарегистрировано ни одного прорыва диверсионных групп ВСУ со стороны станицы Луганской.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Russian Defence Ministry /Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 26 февраля 2022, 10:49 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Военная техника в ДНР

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Спецоперация на Украине

Пять самолетов сбито: итоги спецоперации на Украине на 25 февраля

Операция идет успешно
Шоу-бизнес

"Ад наяву": Напичканная гадостью дочь Успенской публично покаялась

Произошло ужасное
Шоу-бизнес

Никакого "Поля чудес" и "КВН": Первый канал экстренно меняет сетку вещания в связи

Сейчас не до концертов
Сериалы

"Я безнадежна": Татьяна Догилева обнародовала трагичную правду о себе

Звезда сделала признание

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля 2022 года
Благоприятные дни для переезда в 2022 году
Благоприятные дни для инвестиций в 2022 году

Здоровье

Раскрыта связь пандемии коронавируса и спецоперации на Украине
Вирусолог предупредил россиян о шестой волне коронавируса
Глава Роспотребнадзора допустила ослабление коронавирусных ограничений
Названы округа Подмосковья с худшей ситуацией по коронавирусу

Спорт

Тайный отец, коварная болезнь и любовь со Смолкиным: как живет единственная дочь Тутберидзе
Измученные кознями гимнастки Аверины встали грудью за попавшую в допинг-скандал Валиеву
Попавшая в допинг-скандал Валиева объявлена победителем
Не должна опускать рук: Владимир Путин поддержал убитую горем Камилу Валиеву

Регионы

В Красногорске мошенница похитила у пенсионерки 300 тысяч рублей
В Ногинске водитель маршрутки избил пассажира
В Челябинске мужчина сжег автомобиль незнакомца на почве ревности
В Ростове-на-Дону обнаружили труп женщины в канаве
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+