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Спецоперация на Украине
Одни звонят, другой симпатизирует: с кем из российских знаменитостей дружит Зеленский

Одни звонят, другой симпатизирует: с кем из российских знаменитостей дружит Зеленский

Владимир Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Если раньше глава государства был в хороших отношениях со многими российскими артистами, то теперь знаменитостей, с которыми у него осталось хоть какая-то связь, можно сосчитать по пальцам.
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В свое время Владимир Зеленский получил широкую известность как комедийный актер. Многие отлично помнят те времена, когда нынешний президент был капитаном команды "95 квартал" в КВН, снимался в кино и продюсировал ряд проектов не только на украинском, но и на российском телевидении. Очевидно, что в окружении Зеленского было немало известных артистов, но далеко не со всеми у него сохранились прежние взаимоотношения.

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 Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Вскоре после президентских выборов лидер Украины признавался, что растерял связь почти со всеми российскими звездами. В числе тех, кого он может вспомнить добрым словом, остались немногие. Абсолютно точно таким человеком является Андрей Макаревич. Во-первых, глава государства отмечал, что не раз встречался с лидером группы "Машина времени". Во-вторых, Макаревич поддерживал Зеленского в непростое время, когда тот только вступал на пост, и признавался, что симпатизирует ему. Кроме того, он входит в число артистов, которые отказываются приезжать в Крым после его присоединения к России.

Помимо Андрея Макаревича, громкими высказываниями о полуострове славится Лия Ахеджакова. Возможно, Зеленского и Ахеджакову нельзя назвать друзьями, но ни для кого не секрет, что президент хорошо относится к артистке. В свое время лидер Украины отмечал, что таким гостям как Лия Меджидовна страна должна быть только рада.

Марюс Вайсберг тоже вошел в число тех людей, с которыми Владимир Зеленский не потерял связь. Это неудивительно, ведь режиссер познакомился с нынешним президентом Украины еще в 2005 году и снял с ним несколько успешных фильмов. Глава государства признавался, что у него сохранились хорошие отношения с Вайсбергом, а тот отмечал, что считает его своим близким другом.


Нельзя сказать, что лидер Украины поддерживает тесное общение с кем-то из российских артистов. По крайней мере, если судить по его словам. Очевидно, с вступлением на пост президента у Зеленского не осталось времени на болтовню со старыми знакомыми, но для некоторых он все-таки может найти свободную минутку. Например, для звезд Comedy Club Александра Реввы и Семена Слепакова. Несколько лет назад глава государства признавался, что Ревва и Слепаков звонили ему во время своего визита в Одессу.

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Фото: Ukrainian President's Office / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 26 февраля 2022, 04:24 Источник: Взгляд ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

В Крым – ни ногой: Вайкуле, Макаревич и другие звезды, отказавшиеся от полуострова

комментарии

Ответить:

МАКАРЕВИЧ
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Я БУДУ ПЕТЬ НА ПОХОРОНАХ ПУТИНА, А ВОЛОДЯ (ЗЕЛЯ) БУДЕТ КОРОМБОЛЬ ЧЕЧЕТКИ ПЛЯСАТЬ НА МОГИЛЕ ПУТИНА
Гость785943
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Вау, какая гнусавая, перхотная компашка подобралась в друзья к Зеленскому.
ФСБ - МОСКВА
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СПАСИБО ЗА ИНФОРМАЦИЮ РЕВВУ И СЛЕПАКОВА - АРЕСТОВАТЬ
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