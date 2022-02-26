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Спецоперация на Украине
"Братья": как теперь сложатся отношениями между русскими и украинцами

"Братья": как теперь сложатся отношениями между русскими и украинцами

Блогер и бизнесмен Санжар Ибрагимов стал размышлять об отношениях между русскими и украинцами.
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Весь мир следит за тем, что сейчас происходит на Украине. Напомним, что вчера на территории всей страны началась спецоперация. Кто-то поддерживает действия властей, кто-то, наоборот, против. Несмотря на это, огромное количество людей из России говорят теплые слова в сторону жителей соседней страны.

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"Начну с того, что русский народ с украинским – это братья. В ситуации войны и каких-либо волнений, конечно же, все русские люди, весь русский народ примут беженцев, помогут. И я в том числе, несмотря на то, что я с Узбекистана и уже много лет проживаю в России", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Санжар Ибрагимов.

Многие думают, как теперь сложатся отношения между русскими и украинцами. Бизнесмен высказал свою точку зрения.

"Люди не виноваты в сложившейся ситуации. Есть украинцы, а есть фашисты – это две разные вещи. Нужно это разделять и понимать, что украинский народ в России всегда любили, любят и будут любить. Я, конечно, за мир во всем мире. Мне хотелось бы, как и всем людям, чтобы они оставались жить в своих домах под чистым небом и чтобы никому никуда не пришлось бежать, но если сложатся какие-то обстоятельства, то, конечно же, Россия всегда поможет, примет и сделает все возможное для того, чтобы их братья были в спокойной атмосфере, обутые, одетые", – подытожил эксперт.

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Фото: Creativ Studio Heinemann / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Автор: 26 февраля 2022, 02:42 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость967277
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сукин сын Рас-Путин должен предстать перед военным трибуналом !

Путинизм вошел в общество нацизма, фашизма и всех тех преступлений против человечества, которые создали самые извращенные человеческие мозги планеты за последние 100 лет.

Развязав войну на Украине, диктатор Рас-Путин экономически разоряет Россию, ликвидирует российский бизнес, закрывает мир для его граждан, убивает российскую науку и разрушает будущее нескольких поколений граждан России.
Гость958959
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Ребята, ну какие братья, уже целое поколение ненависти к русским выросло, а украинцы взависимости от того какая жизнь будет в России и какое благосостояние будет у народа, так и относится будут, они всю жизнь приспособленцы
Гость967816
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в Василькове (20 км до Киева) ЗСУ сбили один Ил-76 с десантом - вот отношеня уже складываются
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