"Изолировать правителей России": в ЕС назвали цель второго пакета санкций

Евросоюз продолжает расширять санкции против России из-за спецоперации на Украине. Совет Евросоюза по иностранным делам принял второй пакет санкций против России. Об этом Эдгар Ринкевич рассказал в своем "Твиттер".
По его словам, санкции означают заморозку активов лидера России Владимира Путина и главы МИДа России Сергея Лаврова. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель одобрил идею введения таких ограничительных мер.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок тоже поддержала решение и заявила, что у санкций есть определенная и четкая цель, и она касается конкретных людей.
"Целью является изолировать правителей России на международном уровне", – заявила она.
Напомним, в преддверии Дня защитника Отечества президент России Владимир Путин принял решение о признании независимости ДНР и ЛНР. Он заявил, что это защитит население Донбасса, среди которых сотни тысяч российских граждан от жизни в условиях гражданской войны и нищеты.
24 февраля президент начал спецоперацию по освобождению ЛНР и ДНР. Войска республик при поддержке Минобороны России наносят точечные удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Москва подчеркивает, что мирное население страны не является целью спецоперации. Россия делает ставку именно на демилитаризацию страны.