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Спецоперация на Украине
"Изолировать правителей России": в ЕС назвали цель второго пакета санкций

"Изолировать правителей России": в ЕС назвали цель второго пакета санкций

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич объявил о выдвинутом решении в отношении России.
прочитано 308 раз

Евросоюз продолжает расширять санкции против России из-за спецоперации на Украине. Совет Евросоюза по иностранным делам принял второй пакет санкций против России. Об этом Эдгар Ринкевич рассказал в своем "Твиттер".

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По его словам, санкции означают заморозку активов лидера России Владимира Путина и главы МИДа России Сергея Лаврова. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель одобрил идею введения таких ограничительных мер.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок тоже поддержала решение и заявила, что у санкций есть определенная и четкая цель, и она касается конкретных людей.

"Целью является изолировать правителей России на международном уровне", – заявила она.

Напомним, в преддверии Дня защитника Отечества президент России Владимир Путин принял решение о признании независимости ДНР и ЛНР. Он заявил, что это защитит население Донбасса, среди которых сотни тысяч российских граждан от жизни в условиях гражданской войны и нищеты.

24 февраля президент начал спецоперацию по освобождению ЛНР и ДНР. Войска республик при поддержке Минобороны России наносят точечные удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Москва подчеркивает, что мирное население страны не является целью спецоперации. Россия делает ставку именно на демилитаризацию страны.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 25 февраля 2022, 22:04 Источник: ОСН ✓ Надежный источник
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Военная техника в ДНР

комментарии

Ответить:

Гость967277
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Позор России!

Россия вторглась в свободную и суверенную Украину.
Это варварское нападение, при котором люди гибнут совершенно напрасно.

Путинизм вошел в общество нацизма, фашизма и всех тех преступлений против человечества, которые создали самые извращенные человеческие мозги планеты за последние 100 лет.

Развязав войну на Украине, диктатор Путин экономически разоряет Россию, ликвидирует российский бизнес, закрывает мир для его граждан, убивает российскую науку и разрушает будущее нескольких поколений граждан России.
Гость967624
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Гость967277
Позор России!

Россия вторглась в свободную и суверенную Украину.
Это варварское нападение, при котором люди гибнут совершенно напрасно.

Путинизм вошел в общество нацизма, фашизма и всех тех преступлений против человечества, которые создали самые извращенные человеческие мозги планеты за последние 100 лет.

Развязав войну на Украине, диктатор Путин экономически разоряет Россию, ликвидирует российский бизнес, закрывает мир для его граждан, убивает российскую науку и разрушает будущее нескольких поколений граждан России.
слушай ты гостья 967277 что ты знаешь о "свободной и и суверенной Украине"
Ты не очень умна и невежественна Людей убивают издеваются и в этом заключается свобода
Гость959657
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Гнилые паразиты-прибалты бзнули...
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