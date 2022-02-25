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Спецоперация на Украине
"Он предал людей": украинцы осудили Зеленского в соцсетях

"Он предал людей": украинцы осудили Зеленского в соцсетях

Украинские пользователи Сети дали нелестную характеристику политическому лидеру. Владимир Зеленский не оправдал надежд части своих граждан. Спецоперация на Украине повлияла на отношение людей к президенту.
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Напряженная политическая обстановка и действия военного характера серьезно отразились на жизни украинцев. В такие критические моменты граждане страны не могут молчать и выражают свою точку зрения в интернет-пространстве. Там они находят и союзников, и оппонентов. Обсуждения разворачиваются бурно. Владимир Зеленский для значительной части людей стал человеком с незавидной репутацией.

СМИ собирают данные о том, как украинцы реагируют на личность своего лидера. Они приходят к выводу, что мнения сильно отличаются. Как пишет Царьград, некоторые украинские пользователи Сети грубо осуждают политика, сурово оценивая его тактику управления государством.

"Он предал людей, которые за него голосовали, он погубил Украину", "Всю страну подставил", — такие категоричные мнения о Владимире Зеленском были найдены на площадке Facebook.

Несмотря на нависшие угрозы и спецоперацию на Украине, политик по-прежнему придерживается собственных интересов. Недавно он с довольным видом записал себя и приближенных на видео в центре Киева, а затем опубликовал ролик в телеграм-канале. Владимир Зеленский заявил, что готов защищать Украину.

Как писали "Дни.ру", Рамзан Кадыров посоветовал президенту извиниться перед Владимиром Путиным. Глава Чечни отметил, что Владимиру Зеленскому стоит это сделать как можно скорее.

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Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
25 февраля 2022, 22:22 Источник: Народные новости ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

комментарии

Ответить:

Гость967277
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Слава Україні !
Убийца Путин должен предстать перед военным трибуналом !
Свободу Украине, русские оккупанты идите домой!
Слава Україні !

Чемпионат мира по хоккею должен пройти без российских оккупантов
Гость967277
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Позор России!

Россия вторглась в свободную и суверенную Украину.
Это варварское нападение, при котором люди гибнут совершенно напрасно.

Путинизм вошел в общество нацизма, фашизма и всех тех преступлений против человечества, которые создали самые извращенные человеческие мозги планеты за последние 100 лет.

Развязав войну на Украине, диктатор Путин экономически разоряет Россию, ликвидирует российский бизнес, закрывает мир для его граждан, убивает российскую науку и разрушает будущее нескольких поколений граждан России.
Гость967620
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Позор Украине, которая наблюдала как националисты убивали детей и мирных жителей на Донбасе.
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