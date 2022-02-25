Больше суток ДНР и ЛНР при мощной поддержке российской армии освобождают свой народ от восьмилетнего гнета нацистского режима киевских властей. Пока власти Украины прикрываются своим народом и военнослужащими как живым щитом, Россия пытается максимально без потерь ликвидировать военные объекты Украины и в кратчайшие сроки произвести демилитаризацию и денацификацию страны.
Наконец Минобороны России сообщило о еще одном успешном шаге на пути к миру и свободе украинского народа. По данным ведомства, войска ДНР и ЛНР прорвали оборону нацбатальонов и заняли населенный пункт Волноваху.
"Число выведенных из строя объектов военной инфраструктуры Украины возросло до 211", – сообщили в российском военном ведомстве.
Также стало известно, что СБУ заранее внедрила в воинские части специально обученных агрессивных националистов, чтобы они изжили адекватных военных. Они не только подменяют приоритеты людей и давят на них психологически, но и угрожают их жизни при неповиновении и желании пойти навстречу здравому смыслу.
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ подрывают мосты, чтобы украинские военные не смогли отступать, обрекая таким образом их на верную гибель.
Также известно, что ВС РФ блокировали населенные пункты Сумы и Конотоп, пишет RT. Минобороны России спасает мирных граждан в этих городах.