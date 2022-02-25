Путин предложил украинским военным взять власть в свои руки

Российский президент обратился в ходе выступления к бойцам ВСУ.

Президент России Владимир Путин обратился к украинским военным с призывом взять власть в свои руки. Он подчеркнул, что киевские власти буквально взяли свой народ в заложники. По словам Путина, люди не должны идти на поводу у неонацистов, так как это ни к чему хорошему не приведет.

"Похоже нам с вами будет легче договориться", – заявил Путин, обращаясь к военнослужащим Украины.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что киевские власти используют своих военнослужащих и своих граждан как живой щит. Это подтверждает хотя бы то, что Украина располагает свою военную технику в жилых кварталах городов. Это делается специально, чтобы спровоцировать провокации. Напомним, ВСУ расположили свои системы залпового огня в Киеве и Харькове. Установки "Град" стоят на площади Шевченко. По предварительным данным, оттуда хотят атаковать Гостомель, который контролируют российские войска.

По словам Владимира Путина, такие действия Украины напоминают тактику террористов.

Напомним, рано утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины и освобождению ДНР и ЛНР. Россия помогает народным республикам по просьбе их властей, которые за восемь лет военных действий устали от издевательств киевского режима.