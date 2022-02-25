Путин не ждет договоренностей с засевшей в Киеве "шайкой наркоманов и неонацистов"

В пятницу, 25 февраля, президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности заявил, что националистические формирования несут прямую ответственность за геноцид в Донбассе. Такие элементы внедрены в украинскую армию и выполняют роль заградотрядов, отметил российский лидер.
По словам главы государства, бандеровцы и неонацисты выставляют тяжелое вооружение прямо в центре крупных украинских городов, пытаясь вызвать ответную реакцию российских ударных комплексов по жилым кварталам. "По сути, они действуют как террористы во всем мире. Прикрываются людьми, чтобы затем обвинить Россию в жертвах среди мирного населения", – сказал политик.
Путин отметил, что так им советуют поступать "иностранные консультанты", в том числе американские советники. Мол, это достоверно известно. Президент России призвал украинскую армию брать власть в свои руки и не идти на поводу бандеровцев.
"Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ", – сказал Путин.
Кроме того, лидер высоко оценил действия российских войск. Солдаты и офицеры поступают мужественно и профессионально, выполняют свой долг и успешно выполняют задачу по обеспечению безопасности России, заявил президент.