Кадыров заявил о готовности отправить чеченцев в самые горячие точки Украины

На Украине продолжается специальная военная операция российских войск. Как сообщали в Минобороны РФ, вооруженные силы России не наносят ракетные, авиационные или артиллерийские удары по городам. Цель операции – демилитаризация и денацификация соседней страны.
Тем временем Рамзан Кадыров собрал в Грозном 10 тысяч чеченских силовиков. Глава Чечни заявил о готовности отправить их в самые горячие точки Украины. Политик напомнил, что республика уничтожила терроризм. Мол, боевиков подготовили сильные страны и отправили в Россию для ее развала.
Также Кадыров отметил, что весь мир против нашего государства и предъявляет всяческие санкции. Россия же, по словам Чечни, помогает ДНР и ЛНР в противостоянии бандеровцам и террористам. Он отметил, что граждан двух республик убивали на протяжении восьми лет.
Кстати, во время выступления перед солдатами во время сбора Рамзан Кадыров посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому извиниться перед российским лидером Владимиром Путиным. Глава Чеченской Республики считает, что украинский политик должен позвонить своему коллеге как можно скорее.