Кадыров посоветовал Зеленскому извиниться

Рамзан Кадыров считает, что Владимиру Зеленскому, пока он еще занимает пост президента Украины, нужно срочно извиниться перед российским коллегой Владимиром Путиным. Он советует ему как можно быстрее позвонить лидеру РФ и поговорить. Об этом он заявил во время выступления перед своими солдатами во время сбора.
Ранее Рамзан Кадыров в Грозном призвал более десяти тысяч бойцов. Кадры передвижения военнослужащих показали в Сети.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины и освобождению ДНР и ЛНР. Перед этим российский лидер признал независимость Донбасса по просьбе руководителей двух народных республик.
Владимир Путин ранее заявлял, что ответственность за кровопролитие будет на совести властей Украины. Он призвал бойцов ВСУ прекратить выполнять приказы киевского режима и прислушаться к здравому смыслу, сдать оружие и перейти на сторону мира и свободы. По словам Путина, Киев использует своих солдат как живой щит.
В Минобороны России подчеркивают, что спецоперация не угрожает мирному населению Украины и ориентирована только на военный сектор.