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Спецоперация на Украине
Кадыров посоветовал Зеленскому извиниться

Кадыров посоветовал Зеленскому извиниться

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
прочитано 341 раз

Рамзан Кадыров считает, что Владимиру Зеленскому, пока он еще занимает пост президента Украины, нужно срочно извиниться перед российским коллегой Владимиром Путиным. Он советует ему как можно быстрее позвонить лидеру РФ и поговорить. Об этом он заявил во время выступления перед своими солдатами во время сбора.

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Ранее Рамзан Кадыров в Грозном призвал более десяти тысяч бойцов. Кадры передвижения военнослужащих показали в Сети.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины и освобождению ДНР и ЛНР. Перед этим российский лидер признал независимость Донбасса по просьбе руководителей двух народных республик.

Владимир Путин ранее заявлял, что ответственность за кровопролитие будет на совести властей Украины. Он призвал бойцов ВСУ прекратить выполнять приказы киевского режима и прислушаться к здравому смыслу, сдать оружие и перейти на сторону мира и свободы. По словам Путина, Киев использует своих солдат как живой щит.

В Минобороны России подчеркивают, что спецоперация не угрожает мирному населению Украины и ориентирована только на военный сектор.

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Фото: Ministry of Culture Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 25 февраля 2022, 17:03 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Военная техника в ДНР

комментарии

Ответить:

Гость962577
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Кадыров, а что ты сам еще петрушку для китайцев не выращиваешь?
Гость962577
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Я не поняла <цензура>, ты что мне квартиру Градами разбомбить хотел?! И хочешь, чтобы я вас поддержала?! Ты что <цензура> на мое имушество хавальник раскрыл?
Гость962577
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История повторяется через 100 лет. Вас ведь тоже переселяли. Будут, но позднее.
Есть мудрость Не помогай крокодилу съесть других в надежде что он тебя съест последним.
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