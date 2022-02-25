Обращение Путина Беременность сестры Фриске Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

В 14 лет была с Чадовым, в 16 спивалась со Шнуровым, кинула двоих мужей: с кем крутила романы Акиньшина
Оставивший Пугачеву ни с чем Галкин публично признался в чувствах молодой
Целовался по углам с Бледанс, а теперь счастлив с другой уже 30 лет: как живет сын Софии Ротару
Разврат на всю страну: Красотка из "Уральских пельменей" повертела голым задом
партнеры
Пятница
25 февраля
Лента новостей
18:10
Вычеркнул Чадова и вымаливал прощения у Кадырова: с кем из российских звезд ссорился Зеленский
18:08
Путин предложил украинским военным взять власть в свои руки
17:55
Кадыров заявил о готовности отправить чеченцев в самые горячие точки Украины
17:41
Какие уволенные актеры "Склифосовского" вернутся в 10 сезоне
17:09
"Очень страшно": Заговорившая о разводе Седокова потеряла ребенка
17:03
Кадыров посоветовал Зеленскому извиниться
16:52
В Кремле отреагировали на предложение Зеленского провести переговоры
16:50
Программу кэшбэка за путешествия от Ростуризма закрывают досрочно
16:35
"Большие деньги выиграли": Догилева о поражении в войне со всемогущим Михалковым
16:25
Вселенская родительская суббота: что можно и нельзя делать 26 февраля
16:20
Рот набекрень: Перекошенная Бабкина ошарашила врача
16:05
Теперь официально: Россия взяла под контроль Чернобыльскую АЭС
15:48
Пять самолетов сбито: итоги спецоперации на Украине на 25 февраля
15:45
"Я безнадежна": Татьяна Догилева обнародовала трагичную правду о себе
15:44
"Есть опыт подобных операций": Как Россия определила тактику действий на Украине
15:37
Из киевского аэропорта вылетел неизвестный самолет после сообщений о пропаже Зеленского
15:31
В Минобороны рассказали о высадке десанта под Киевом
15:26
Военная техника в ДНР
15:12
Оставшийся без помощи Запада Зеленский предложил Путину "сесть за стол переговоров"
14:53
В Минобороны России отреагировали на сообщения о ракетных ударах по Киеву
14:52
Движение в сторону позитива: Песков о готовности Зеленского к переговорам о нейтральном статусе
14:49
Что сделала с лицом?: буйная звезда "Великолепного века" шокировала публику
14:45
Кремль сделал заявление о возможных контактах Зеленского и Путина
14:41
Матвиенко рассказала о последствиях введения санкций для россиян: Будут трудности
14:25
Карта ракетных ударов по военным объектам Украины
14:19
Скандалиста Башарова с позором выгнали из театра
14:11
Видео очевидцев спецоперации на Украине: В результате действий ВСУ есть погибшие и раненые
14:00
"Понимают бесперспективность": Многие украинские силовики в Донбассе сдаются
13:53
Чудом выжившая актриса Екатерина Гусева: Погибшие – великомученики
13:21
Политолог Марков о единственном выходе Зеленского: Отказаться от сопротивления
13:20
Запад выгораживает украинский режим – Лавров
13:20
Лавров: Зеленский сам упустил возможности переговоров по безопасности
13:10
Советник Зеленского: Киев готов к переговорам с Москвой о нейтральном статусе Украины
12:55
"Мы же в каменном веке": за что обругали сериал "Когда закончится февраль" телеканала "Россия"
12:53
МИД Финляндии вызвал посла России по вопросу спецоперации на Украине
12:39
Аналитик: Чем грозит Европе отключение России от SWIFT
12:23
Международный уголовный суд может наказать причастных к геноциду на Украине
12:03
Бородина взорвалась после угроз диванных экспертов: Я молчу!
11:40
Звезда "Склифосовского" пожаловалась на недопустимое поведение Елены Яковлевой
11:23
Макрон пообещал Украине оказать "беспрецедентную" помощь: 1,2 млрд евро и военная техника
11:22
Европа требует от "Газпрома" больше газа из-за санкционного роста цен
11:19
Назван возможный срок окончания российской спецоперации на Украине
11:12
"Будет хуже – это к гадалке ходить не надо": экономические прогнозы после спецоперации на Украине
10:56
Чем сейчас занимаются подросшие дети Екатерины Гусевой из сериала "Бригада"
10:43
Китай указал ЕС на последствия конфликта Украины с Россией
10:39
Редактора The Times подловили на фейке о спецоперации: Выдали жителя Донбасса за украинского военного
10:23
В Красногорске мошенница похитила у пенсионерки 300 тысяч рублей
10:04
СМИ: Киев в шаге от создания ядерного оружия
09:36
Озвучен сценарий развития спецоперации на Донбассе: Украинская армия может пасть
09:35
В Ногинске водитель маршрутки избил пассажира
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Объявлено о бегстве Зеленского с Украины
Взволнованный ситуацией на Украине Меладзе не смог сдержать эмоций: Это нужно прекратить!
"Больно. Страшно. Немыслимо": Боярская поделилась криком души
В Крым – ни ногой: Вайкуле, Макаревич и другие звезды, отказавшиеся от полуострова
Назван возможный срок окончания российской спецоперации на Украине
Зеленского призвали освободить пост президента
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Спецоперация на Украине
В Кремле отреагировали на предложение Зеленского провести переговоры

В Кремле отреагировали на предложение Зеленского провести переговоры

Россия готова отправить в столицу Белоруссии свою делегацию.

Продолжение: Вычеркнул Чадова и вымаливал прощения у Кадырова: с кем из российских звезд ссорился Зеленский
прочитано 567 раз

Накануне российские войска начали проводить специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Как отмечали в министерстве обороны РФ, вооруженные силы России не наносят ракетные, авиационные или артиллерийские удары по городам. Выводится из строя военная инфраструктура, мирным жителям ничего не угрожает.

ПО ТЕМЕ

"Есть опыт подобных операций": Как Россия определила тактику действий на Украине

Видео очевидцев спецоперации на Украине: В результате действий ВСУ есть погибшие и раненые

 Спецоперация России на Украине

Сюжеты Спецоперация России на Украине

Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

В пятницу, 25 февраля, украинский лидер Владимир Зеленский, записывая очередное видеообращение, предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести переговоры. Он призвал сесть за стол переговоров и заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины.

Спустя некоторое время Кремль отреагировал на предложение Зеленского. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, глава государства готов отправить в Минск делегацию. В нее войдут представители министерств обороны и иностранных дел. В столицу Белоруссии также поедут люди из администрации президента России.

Ранее стало известно, что Россия взяла под контроль Чернобыльскую атомную электростанцию. Военный эксперт Алексей Леонков объяснил насколько это важно. По его словам, националистические батальоны Украины могли использовать этот объект для диверсий.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 25 февраля 2022, 16:52 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость962577
Пожаловаться Ответить
Градом по русскоязычному Харькову?! Гитлер отдыхает. Это за что воевали в 1941? Чтобы Путин с бандой наемников бомбил градом Харьков и Киев?! И вы все с погонами на плечах бросились ему помогать?! Это ж какая жажда припасть к его кормушке должна быть, чтобы подписаться на такое?
Гость967143
Пожаловаться Ответить
Сама мысль о том что Путин сядет за стол переговоров с этим неудавшимся абажуром противна всем россиянам .Это как говорят в некоторых кругах даже не зашквар , это хуже . Ни каких переговором с этим ублюдком . Переговоры будут означать одно , бандеровцы победили .
Гость962577
Пожаловаться Ответить
А почему так получается? А потому что некоторые помогли подтасовать выборы? Чтобы припасть к кормушке гос средств. И власть оказалась у недееспособного на голову человека.
Читать все комментарии

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Спецоперация на Украине

Ночное обращение Зеленского: все подробности

Украина готова к переговорам с Россией
Спецоперация на Украине

Китай указал ЕС на последствия конфликта Украины с Россией

Европа в тесной экономической связке с Москвой

Спецоперация на Украине

Редактора The Times подловили на фейке о спецоперации: Выдали жителя Донбасса за украинского военного

Журналистку разоблачили
Спецоперация на Украине

Кадыров посоветовал Зеленскому извиниться

Путин предупреждал

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля 2022 года
Благоприятные дни для переезда в 2022 году
Благоприятные дни для инвестиций в 2022 году

Здоровье

Вирусолог предупредил россиян о шестой волне коронавируса
Глава Роспотребнадзора допустила ослабление коронавирусных ограничений
Названы округа Подмосковья с худшей ситуацией по коронавирусу
В России за сутки коронавирусом заболели 135 172 человек

Спорт

Тайный отец, коварная болезнь и любовь со Смолкиным: как живет единственная дочь Тутберидзе
Измученные кознями гимнастки Аверины встали грудью за попавшую в допинг-скандал Валиеву
Попавшая в допинг-скандал Валиева объявлена победителем
Не должна опускать рук: Владимир Путин поддержал убитую горем Камилу Валиеву

Регионы

В Красногорске мошенница похитила у пенсионерки 300 тысяч рублей
В Ногинске водитель маршрутки избил пассажира
В Челябинске мужчина сжег автомобиль незнакомца на почве ревности
В Ростове-на-Дону обнаружили труп женщины в канаве
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+