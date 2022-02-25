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Спецоперация на Украине
В Минобороны рассказали о высадке десанта под Киевом

В Минобороны рассказали о высадке десанта под Киевом

Российские военные в рамках спецоперации заблокировали Киев с западной стороны и завершили блокирование Чернигова, сообщили в Минобороны РФ.

Продолжение: "Есть опыт подобных операций": Как Россия определила тактику действий на Украине

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В военном ведомстве рассказали об успешной высадке десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева. В операции было задействовано 200 вертолетов.

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Сюжеты Спецоперация России на Украине

Успешная высадка десанта позволила заблокировать Киев с западной стороны.

Перед высадкой десанта была подавлена система противовоздушной обороны ВСУ. С воздуха район высадки был полностью изолирован.

При захвате аэродрома уничтожено более 200 националистов из состава спецподразделений Украины. Потерь среди российских военнослужащих нет, подчеркнули в Минобороны.

Минобороны обратилось к жителям Украины. В ведомстве заверили, что по жилым кварталам украинской столицы огонь вестись не будет.

Спецоперация России на Украине началась утром 24 февраля. Подразделения российской армии нанесли удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Цель операции – демилитаризация и денафикация Украины.

Президент Владимир Путин призвал украинских военнослужащих сложить оружие и пригрозил сокрушительными ответом странам, которые решат вмешаться в ситуацию извне.

"Вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима", – подчеркнул глава государства.

Россия 21 февраля признала независимость ДНР и ЛНР. Республики попросили Москву о военной помощи.

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Фото: Антон Вергун / ТАСС
Автор: 25 февраля 2022, 15:31

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