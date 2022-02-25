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Спецоперация на Украине
Оставшийся без помощи Запада Зеленский предложил Путину "сесть за стол переговоров"

Оставшийся без помощи Запада Зеленский предложил Путину "сесть за стол переговоров"

Владимир Зеленский выступил с очередным обращением к нации.

Продолжение: Из киевского аэропорта вылетел неизвестный самолет после сообщений о пропаже Зеленского
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Сегодня советник офиса президента Украины выступил с заявлением, что Киев готов к переговорам с Москвой о нейтральном статусе, а также назвал условие, при выполнении которого правительство страны согласно пойти на этот шаг. Он заявил, что Россия должна гарантировать безопасность.

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Позже глава Незалежной выступил с очередным обращением к народу, в котором уже сам заговорил о необходимости диалога между ним и Владимиром Путиным. По словам Зеленского, ситуация на Украине обострилась, из-за чего страдают люди, а это значит, что главам стран необходимо поговорить.

"Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей", – сказал президент Незалежной в своем обращении.

Стоит отметить, что Зеленский обращался к нации минувшей ночью. В своей речи он затронул тему поддержки Украины со стороны Запада и пришел к выводу, что в этой ситуации страна осталась одна, да еще и без перспектив вступить в НАТО.

Ранее о готовности украинской стороны к переговорам высказался пресс-секретарь Путина. Дмитрий Песков, проанализировав ситуацию, пришел к выводу, что это шаг "в сторону позитива".

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Фото: Serg Glovny / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
25 февраля 2022, 15:12 Источник: Телеграм-канал Владимира Зеленского ✓ Надежный источник

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