Движение в сторону позитива: Песков о готовности Зеленского к переговорам о нейтральном статусе

Советник офиса главы Украины Михаил Подоляк выступил с заявлением о том, что Киев готов к переговорам с Москвой о нейтральном статусе. Он также огласил условия, при которых Украина готова на такой шаг – Россия должна гарантировать безопасность. Также советник добавил, что официальный Киев изначально был дипломатически настроен и имел главной целью остановить происходящее.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинской стороны. "Проанализируем его, считаем скорее движением в сторону позитива", — заявил Песков. Стоит отметить, что нейтральный статус страны предполагает ее отказ от вступления в любые военные объединения.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Донбассе после принятия независимости ЛНР и ДНР. В связи с этим страны запада стали вводить новые санкции против РФ. Глава государства предложил украинской стороне принять нейтральный статус и сложить оружие.
Ранее Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Запад поддерживает украинский режим.