Кремль сделал заявление о возможных контактах Зеленского и Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о вероятных переговорах российского лидера Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.



Официальный представитель Кремля заявил, что ничего однозначно не может сообщить о возможности контактов глав двух государств. "Сейчас я не могу об этом ничего сказать", – сказал Дмитрий Песков.

Также он отметил, что высказанная ранее готовность Владимира Зеленского к переговорам о нейтральном статусе Украины с Россией означает движение в сторону позитива. Он добавил, что Москва президента Украины услышала.

По словам пресс-секретаря президента России, теперь Кремлю необходимо заявление Владимира Зеленского проанализировать. Он сказал, что к этому ему нечего добавить.

Напомним, в ночь с 24 на 25 февраля украинский лидер выступил с видеообращением, в котором фактически признал свое поражение в ходе спецоперации на Украине. 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции.

Президент России подчеркнул, что это вынужденная мера, на которую вынудили нашу страну, и иного выхода у нас не было. Политик призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти. Также Минобороны России объясняло, что Вооруженные силы нашей страны не наносят никаких ударов по городам Украины, а лишь выводят из строя военную инфраструктуру Незалежной.