В Минобороны России отреагировали на сообщения о ракетных ударах по Киеву

В пятницу, 25 февраля, Украинское независимое информационное агентство новостей (УНИАН) сообщило о взрывах в разных районах Киева в 4:22 по местному . Якобы ракетные обстрелы были слышны в Печерском и Голосеевском районах столицы, а также в Троещине и Позняках.
В Минобороны России опровергли данную информацию. Вооруженные силы РФ никаких ракетных ударов по Киеву не наносили. Украинский комплекс противовоздушной обороны на самом деле сбил украинский истребитель Су-27, выполнявший задачи воздушного патрулирования.
Напомним, в понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской Народных Республик. Спустя три дня российский лидер объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины.
Ранее в Сети появилась карта Украины, на которой сделаны отметки пораженной военной инфраструктуры. Звездочками помечены места в районе Киева, Харькова, Одессы, Мариуполя и других городов. Как отметили в России, вооруженные силы не наносят артиллерийские или авиационные удары по населенным пунктам. Подробнее об этом писали "Дни.ру".