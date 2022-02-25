Матвиенко рассказала о последствиях введения санкций для россиян: Будут трудности

Россия была готова к введению санкций.

Вчера, 24 февраля, Россия начала военную спецоперацию на Украине с целью защитить Донбасс. Конечно, эта новость не осталась незамеченной Западом: в ответ страны начали угрожать Москве санкциями, а после перешли к делу и ввели обещанные ограничения.

ПО ТЕМЕ Аналитик: Чем грозит Европе отключение России от SWIFT

Конечно, санкции не могут не отразиться на жизни населения Российской Федерации – это признала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она не отрицает, что, возможно, пережить введенные странами ограничения окажется непросто, но государство было готово к происходящему и в свою очередь гарантирует реализацию всех социальных обязательств перед своим народом в полном объеме.

"Мы понимаем, что действительно будут трудности... Но что бы ни произошло, что бы ни случилось, социальные обязательства государства, социальные гарантии населению будут безукоснительно выполняться", – заявила Матвиенко.

Кроме того, она заверила, что это позиция не только федерального собрания. Такого мнения придерживаются и президент, и правительство.

Напомним, ранее Джо Байден заявил, что страны G7 намерены вводить "разрушительные" санкции в сторону России на фоне сложившейся ситуации на Украине. По его словам, такое решение принято для того, чтобы "привлечь страну к ответу".