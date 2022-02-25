Карта ракетных ударов по военным объектам Украины

Накануне, 24 февраля, Владимир Путин обратился к народу и заявил, что было принято решение о военной спецоперации на Украине по защите Донбасса. С просьбой о помощи к президенту обратились главы Донецкой и Луганской народных республик.
Вскоре у издания "Взгляд.ру" появилась карта Украины, на которой отмечены пораженные объекты военной инфраструктуры. Звездочками отмечены пункты в районе Киева, Харькова, Одессы, Мариуполя и других городов.
Стоит отметить, в России подчеркнули, что мирное население не является целью спецоперации. Вооруженные силы не наносят артиллерийские или авиационные удары по городам. Главная задача – вывести из строя военные объекты. Карта Украины теперь усыпана звездами, подтверждающими, что ракеты долетели до целей.