"Понимают бесперспективность": Многие украинские силовики в Донбассе сдаются

Глава ДНР Денис Пушили рассказал подробности хода спецоперации на Донбассе.

На территории Украины со вчерашнего дня продолжается военная спецоперация, начатая Россией с целью защиты Донбасса. Глава Донецкой Народной Республики отчитался о ситуации в регионе.

ПО ТЕМЕ Политолог Марков о единственном выходе Зеленского: Отказаться от сопротивления

По его словам, сейчас можно говорить о том, что обстановка на Донбассе приобретает иной вид, во многом благодаря тому, что многие украинские военнослужащие сдаются. Пушилин пояснил, что причиной этому послужило то, что силовики трезво оценивают сложившуюся ситуацию: все они хотят жить и вновь увидеть семьи, которые им пришлось оставить.

"Они все же понимают бесперспективность", – отметил глава Донецкой Народной Республики.

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что речь в данном случае идет именно о военнослужащих, а не о националистах.

Напомним, минувшей ночью Владимир Зеленский обратился к нации. Он поведал, о потерях Украины в ходе военной спецоперации, а также заявил, что страна осталась без внешней поддержки и перспектив на членство в НАТО. Позже его советник сказал, что Киев открыт к переговорам с Москвой, но в том случае, если будет соблюдено одно условие.