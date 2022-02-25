Обращение Путина Беременность сестры Фриске Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

В 14 лет была с Чадовым, в 16 спивалась со Шнуровым, кинула двоих мужей: с кем крутила романы Акиньшина
Оставивший Пугачеву ни с чем Галкин публично признался в чувствах молодой
Целовался по углам с Бледанс, а теперь счастлив с другой уже 30 лет: как живет сын Софии Ротару
Разврат на всю страну: Красотка из "Уральских пельменей" повертела голым задом
партнеры
Пятница
25 февраля
Лента новостей
14:49
Что сделала с лицом?: буйная звезда "Великолепного века" шокировала публику
14:45
Кремль сделал заявление о возможных контактах Зеленского и Путина
14:41
Матвиенко рассказала о последствиях введения санкций для россиян: Будут трудности
14:25
Карта ракетных ударов по военным объектам Украины
14:19
Скандалиста Башарова с позором выгнали из театра
14:11
Видео очевидцев спецоперации на Украине: В результате действий ВСУ есть погибшие и раненые
14:00
"Понимают бесперспективность": Многие украинские силовики в Донбассе сдаются
13:53
Чудом выжившая актриса Екатерина Гусева: Погибшие – великомученики
13:21
Политолог Марков о единственном выходе Зеленского: Отказаться от сопротивления
13:20
Запад выгораживает украинский режим – Лавров
13:20
Лавров: Зеленский сам упустил возможности переговоров по безопасности
13:10
Советник Зеленского: Киев готов к переговорам с Москвой о нейтральном статусе Украины
12:55
"Мы же в каменном веке": за что обругали сериал "Когда закончится февраль" телеканала "Россия"
12:53
МИД Финляндии вызвал посла России по вопросу спецоперации на Украине
12:39
Аналитик: Чем грозит Европе отключение России от SWIFT
12:23
Международный уголовный суд может наказать причастных к геноциду на Украине
12:03
Бородина взорвалась после угроз диванных экспертов: Я молчу!
11:40
Звезда "Склифосовского" пожаловалась на недопустимое поведение Елены Яковлевой
11:23
Макрон пообещал Украине оказать "беспрецедентную" помощь: 1,2 млрд евро и военная техника
11:22
Европа требует от "Газпрома" больше газа из-за санкционного роста цен
11:19
Назван возможный срок окончания российской спецоперации на Украине
11:12
"Будет хуже – это к гадалке ходить не надо": экономические прогнозы после спецоперации на Украине
10:56
Чем сейчас занимаются подросшие дети Екатерины Гусевой из сериала "Бригада"
10:43
Китай указал ЕС на последствия конфликта Украины с Россией
10:39
Редактора The Times подловили на фейке о спецоперации: Выдали жителя Донбасса за украинского военного
10:23
В Красногорске мошенница похитила у пенсионерки 300 тысяч рублей
10:04
СМИ: Киев в шаге от создания ядерного оружия
09:36
Озвучен сценарий развития спецоперации на Донбассе: Украинская армия может пасть
09:35
В Ногинске водитель маршрутки избил пассажира
09:27
Зеленского уличили во лжи об обстрелах Киева
08:59
"Под надежной защитой": Как спецоперация на Украине отразилась на жизни в Крыму
08:56
Лолиту выдернули из поезда, а Королеву пустили только на похороны: кому из звезд запретили въезд на Украину
08:40
Национальный банк Украины запретил валютные операции с рублями
08:24
Ночное обращение Зеленского: все подробности
07:16
Макрон пообещал направить Украине военную технику
07:05
На Украине объявлена тотальная мобилизация
06:47
Серая мышка: Народ ахнул от невзрачного наряда Миддлтон за бешеные деньги
04:43
"Утеря трудоспособности": кто будет выплачивать кредит тяжелобольного Николаева
02:31
Тайный отец, коварная болезнь и любовь со Смолкиным: как живет единственная дочь Тутберидзе
00:33
К чему снится окно
00:19
В Британии пообещали "разрушить" экономику России
23:55
Евросоюз объявил о дополнительных санкциях против России
23:48
Политолог об этапах спецоперации: Постепенное выдавливание
23:42
Путин провел переговоры с Макроном
23:17
Байден заявил о разрыве отношений с Россией
23:02
В Сеть попало видео крушения самолета Ан-26 под Воронежем
22:44
Названа дата снятия водной блокады Крыма
22:36
Экипаж погиб: под Воронежем разбился Ан-26
22:15
Байден пообещал отправить в Европу дополнительные войска
22:09
"Главная сила!": Красотка из "Уральских пельменей" вывалила обнаженную грудь
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Объявлено о бегстве Зеленского с Украины
Взволнованный ситуацией на Украине Меладзе не смог сдержать эмоций: Это нужно прекратить!
"Больно. Страшно. Немыслимо": Боярская поделилась криком души
В Крым – ни ногой: Вайкуле, Макаревич и другие звезды, отказавшиеся от полуострова
Зеленского призвали освободить пост президента
Байден заявил о разрыве отношений с Россией
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Спецоперация на Украине
Видео очевидцев спецоперации на Украине: В результате действий ВСУ есть погибшие и раненые

Видео очевидцев спецоперации на Украине: В результате действий ВСУ есть погибшие и раненые

Спецоперация на Украине продолжается. Свидетели происходящего и журналисты делятся в Сети снятыми кадрами.

Продолжение: Кремль сделал заявление о возможных контактах Зеленского и Путина
прочитано 267 раз

Украина сегодня обсуждается всем мировым сообществом. Примечательно, что некоторые даже не имеют понятия, где Украина на карте. По последним новостям, в ходе спецоперации есть погибшие и раненые. В свою очередь очевидцы спецоперации делятся новостями и роликами.

ПО ТЕМЕ

Путин о спецоперации на Украине: Вынужденная мера

"Понимают бесперспективность": Многие украинские силовики в Донбассе сдаются

 Спецоперация России на Украине

Сюжеты Спецоперация России на Украине

ФСБ показала ролик с украинскими пограничниками, которые оставили границу с Россией. Так, в пункте пропуска Чонгар оружие сложили 16 военнослужащих, из них пять срочников. В видео говорится о том, что команда "забыла о них сразу" после начала операции по денацификации страны.

Один из военных рассказал, что с ними нормально обращались и не били. Пограничники заявили, что порядки на Родине им не по душе. "Я это не приемлю", — признался один из них.

В свою очередь мэр Горловки Иван Приходько показал в своем телеграм-канале последствия удара ВСУ по школе. В результате нападения погибло два учителя. По имеющимся данным, в здании разбито около 50 окон. Политик отметил, что в ДНР украинские военные продолжают обстреливать дома и инфраструктуру.

На кадрах виден кабинет, в котором находилась одна из погибших. На полу рассыпано множество осколков, а на стене возле двери виден след от снаряда.

Министерство обороны России опубликовало видео с украинскими военными, которые решили сдаться. Их более 150. Среди военнослужащих представители разных силовых структур. У военных берут подписку от отказе от участия в боевых действиях. После этого они возвращаются к семьям. Министр обороны России Сергей Шойгу потребовал уважительно относиться к украинским военным, решившим сдать оружие.

На трассе в донецком Иловайске местная жительница остановила свой автомобиль. Женщина сделала это для того, чтобы поприветствовать российских военных.

В Самарскую область приехали 266 беженцев из ДНР и ЛНР. Более половины из них — дети. Беженка Елена из Горловки прибыла в Россию вместе с невесткой и шестью внуками. Она рассказала "Известиям", что ее мужа и внучку убили в 2014 году.

Для беженцев подготовили временные пункты размещения. Проживать они будут в санатории. Прибывших обеспечат всем необходимым.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Автор: 25 февраля 2022, 14:11 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дети Донбасса просят о мире

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Спецоперация на Украине

Ночное обращение Зеленского: все подробности

Украина готова к переговорам с Россией
Спецоперация на Украине

Зеленского призвали освободить пост президента

Ситуация остается тревожной
Шоу-бизнес

"Больно. Страшно. Немыслимо": Боярская поделилась криком души

Актриса в шоке от происходящего
Спецоперация на Украине

Зеленский объявил о создании "антипутинской коалиции"

Ситуация остается напряженной

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля 2022 года
Благоприятные дни для переезда в 2022 году
Благоприятные дни для инвестиций в 2022 году

Здоровье

Вирусолог предупредил россиян о шестой волне коронавируса
Глава Роспотребнадзора допустила ослабление коронавирусных ограничений
Названы округа Подмосковья с худшей ситуацией по коронавирусу
В России за сутки коронавирусом заболели 135 172 человек

Спорт

Тайный отец, коварная болезнь и любовь со Смолкиным: как живет единственная дочь Тутберидзе
Измученные кознями гимнастки Аверины встали грудью за попавшую в допинг-скандал Валиеву
Попавшая в допинг-скандал Валиева объявлена победителем
Не должна опускать рук: Владимир Путин поддержал убитую горем Камилу Валиеву

Регионы

В Красногорске мошенница похитила у пенсионерки 300 тысяч рублей
В Ногинске водитель маршрутки избил пассажира
В Челябинске мужчина сжег автомобиль незнакомца на почве ревности
В Ростове-на-Дону обнаружили труп женщины в канаве
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+