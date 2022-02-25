Запад выгораживает украинский режим – Лавров

Сергей Лавров высказался о реакции стран запала на ситуацию на Украине.

Глава Министерства иностранных дел РФ заявил, что Запад нарушает Минские договоренности, вставая на сторону Киева. Он считает, что западные страны выгораживают администрацию Зеленского. "Запад выгораживает украинский режим, закрывая глаза на военные преступления против мирного населения", – высказался о происходящем Лавров.

Европа и США продолжает говорить о санкция против России, которые будут введены в связи с российской военной спецоперацией на Донбассе. Байден уже заявил о закрытии корреспондентских счетов крупнейших российских банков. Отключении России от SWIFT пока не планируется, так как это может принести серьезные последствия.

Евросоюз, с вою очередь, продолжает оказывать поддержку Украине. Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о том, что страна готова предоставить финансовую помощь в размере 1,2 миллиардов евро. Лидер заявил, что меры будут предприняты с целью поддержки населения.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Донбассе. Решение повлекло введение новых санкций странами Запада. Ранее глава РФ принял независимость Донецкой и Луганской народных республик и согласился оказать им поддержку в начавшихся волнениях.