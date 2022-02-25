Политолог Марков о единственном выходе Зеленского: Отказаться от сопротивления

Политолог Сергей Марков высказался о том, какой шаг будет правильным для президента Незалежной Владимира Зеленского в ходе спецоперации на Украине.



По мнению эксперта, главе государства надо подписать приказ о прекращении сопротивления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ликвидации всех националистических подразделений. Кроме того, он считает, что Владимир Зеленский и сам бы желал так поступить, но опасается за свою жизнь.

При этом Сергей Марков уверен, что у политика еще есть шанс сделать верный шаг. Аналитик полагает, что этой возможностью украинский лидер все же не воспользуется.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявило начале спецоперации на Украине по защите Донбасса. Он отметил, что данный шаг стал вынужденным, поскольку нашей стране просто не оставили выбора.

Как писали "Дни.ру", в ночь на 25 февраля Владимир Зеленский выступил с видеообращением. Политик практически согласился со своим поражением и высказался о готовности вести диалог с Россией о нейтральном статусе.

Он признал, что Запад не хочет направлять в поддержку Украине свои войска, и помощи в этом отношении Киеву от США и Евросоюза ждать не приходится. При этом глава Незалежной боится того, что наша страна не предоставит Украине гарантий, поскольку может не поверить его очередным обещаниям.