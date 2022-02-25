Советник Зеленского: Киев готов к переговорам с Москвой о нейтральном статусе Украины

В Киеве заявили о готовности к диалогу с Москвой, если будет соблюдено важное условие.

Со вчерашнего дня на Украине проходит военная спецоперация, инициированная Россией с целью поддержки Донбасса. Ночью Владимир Зеленский выступил с обращением к нации, в котором рассказал о потерях в первый день спецоперации. Также президент заявил, что в сложившейся ситуации Украина осталась без поддержки, да и в НАТО принимать ее не собираются.

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Сегодня с заявлением выступил уже советник офиса главы Украины Михаил Подоляк. По его словам, Киев открыт к диалогу с Москвой о нейтральном статусе страны, но с одним условием: украинская сторона требует от России гарантий безопасности. Он добавил, что Киев якобы вообще всегда был расположен к переговорам, а главная его цель сейчас – остановить происходящее на территории Незалежной.

Стоит отметить, что под нейтральным статусом имеется в виду обязательство о воздержании от примыкания к каким-либо военным объединениям, а также отказывать в военной поддержке государствам.

Напомним, о начале военной спецоперации глава России Владимир Путин заявил во время утреннего обращения к нации 24 февраля. По его словам, такое вынужденное решение он принял, когда получил от ДНР и ЛНР, независимость которых Россия признала 21 февраля, просьбу о помощи.