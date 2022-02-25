Аналитик: Чем грозит Европе отключение России от SWIFT

США объявили о серьезных экономических санкциях против РФ, на очереди Европа. Однако ЕС не торопится делать "резкие движения".

Джо Байден накануне объявил о санкциях на финансовые операции российского бизнеса, аэрокосмический комплекс и крупнейшие российские банки. Минфин США обязал все американские финансовые институты закрыть корреспондентские счета банка ВТБ, Сбербанка, Газпромбанка и еще нескольких российских банков. На осуществление мер выделено 30 дней.

Несмотря на резкие меры Байдена, Европа не спешит повторять его решения. В списке санкций нет пункта об отключении России от SWIFT. Президент США прокомментировал эту меру: он заявил, что налагаемые на банки санкции будут иметь большие последствия, чем отключение, сообщает Пятый канал.

Аналитик Росс Дентон, руководитель отдела международной торговли Ashurst LLP, прокомментировал сложившуюся ситуацию. Он отметил, что РФ разрабатывает свою систему, параллельную SWIFT. "Если вы уберете Россию из системы SWIFT, она просто будет стремиться развивать свою собственную систему вместе с Китаем", – заявил Дентон.

Стоит отметить, что Китай встал на сторону России и заявил, что продолжает стратегическое сотрудничество. В Пекине четко обозначили позицию относительно санкций Запада. США теперь сосредоточились на работе с Европейскими союзниками, а также на попытке успокоить американских граждан относительно экономических последствий санкций для них самих.