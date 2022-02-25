Международный уголовный суд может наказать причастных к геноциду на Украине

Ситуацией на Украине обеспокоен Международный уголовный суд.

Прокурор МУС Карим Хан выступил с заявлением по поводу обстановки на Украине. По его словам, в любой момент орган имеет полное право начать расследование жестких преступлений, зафиксированных на территории страны, причем начиная с 20 февраля 2014 года.

ПО ТЕМЕ Озвучен сценарий развития спецоперации на Донбассе: Украинская армия может пасть

Он пояснил, что речь идет о правонарушениях, касающихся военных действий, геноцида и человечества в целом. Судебное преследование и наказание за совершенные преступление, по словам Хана, может затронуть как виновников, так и соучастников того или иного акта.

"Необходимо, чтобы все стороны конфликта соблюдали свои обязательства в рамках международного гуманитарного права", – заявил прокурор Международного уголовного суда.



К слову, о геноциде уже высказывался глава России Владимир Путин: он пояснил, что военная спецоперация на Украине с целью поддержки Донбасса была начата как раз по этой причине. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в лучшем случае страна нацелена освободить Украину от радикально настроенного населения. Украину в геноциде также обвиняла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая описала происходящее на Донбассе как настоящий ад.