Европа требует от "Газпрома" больше газа из-за санкционного роста цен

Геополитическое давление на Россию из-за ситуации на Украине повлекло за собой стремительный скачок цен.

Несмотря на объявление Еврокомиссии об избавлении от зависимости от российского газа, отбор газа "Газпрома" продолжает стремительно расти. Из-за давления на проект "Северный поток 2" загрузка украинского газотранспортного коридора за неделю увеличилась в два раза. Новая заявка на транзит через Украину составила 100 млн кубометров.

Да экспорта компания использует "Северный поток", украинское газотранспортное направление и "Ямал-Европу". Уровень запасов газа в Европе опустился до 30,14%, что на 11,4 пункта ниже среднего показателя последних пяти лет. Использование запасов в полтора раза выше того же показателя.

Поступление газа с приемных терминалов СПГ в газотранспортную систему Европы увеличилось в 1,9 раза по отношению к февралю прошлого года. Цена на торгах достигла рекордной отметки с начала февраля из-за санкций, она составляет $1426 за тысячу кубометров при средней цене $922 до этого.

Напомним, страны Запада активно вводят санкции против России после признания Путиным независимости ДНР и ЛНР. Главы народных республик попросили Россию о помощи из-за начавшихся волнений. 24 февраля началась военная спецоперация РФ на Донбассе.