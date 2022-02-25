Макрон пообещал Украине оказать "беспрецедентную" помощь: 1,2 млрд евро и военная техника

Президент Франции заявил о направлении Украине финансовой помощи.

Вчера, 24 февраля, Владимир Путин выступил с обращением к народу, в рамках которого объявил о начале военной спецоперации на Украине, чтобы защитить Донбасс.

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На происходящие события отреагировали главы многих стран, с заявлением выступил и президент Франции Эмманюэль Макрон. Им было принято решение помочь Украине на фоне данной ситуации. По его словам, стране будет направлена финансовая помощь, которая в общей сумме составит 1,2 миллиарда евро. И это не все меры, которые будут направлены с целью поддержки.

"Это беспрецедентно. Мы продолжим поставлять военную технику и поддерживать население", – написал в своем "Твиттере" глава Франции.

Кроме того, Макрон заявил, что Франция собирается усилить военное присутствие в Эстонии и как можно быстрее развернуть свои войска на территории Румынии.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, президент Франции инициировал телефонный звонок Владимиру Путину – об этом его попросил глава Украины Владимир Зеленский.

Напомним, решение о специальной военной операции по защите Донбасса было принято Владимиром Путиным после того, как к нему поступила просьба от глав Донецкой и Луганской народных республик о помощи. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о главной причине проведения спецоперации.