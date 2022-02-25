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Спецоперация на Украине
Назван возможный срок окончания российской спецоперации на Украине

Назван возможный срок окончания российской спецоперации на Украине

По мнению экспертов, ждать завершения спецоперации России на Украине в поддержку ДНР и ЛНР осталось недолго.

Продолжение: Европа требует от "Газпрома" больше газа из-за санкционного роста цен

прочитано 972 раза

Аналитики полагают, что это может случиться за пять дней. Президент Центра стратегический коммуникаций Дмитрий Абзалов заявил, что, исходя из текущей ситуации, могут быть освобождены Восток, Центр и Юг Украины.

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Сюжеты Спецоперация России на Украине

Он сказал, что, вероятно, будет сформирован и коридор до Приднестровья. Затем возможен диалог о признании республик и об изменившихся границах Незалежной.

Абзалов обратил внимание на то, что важно будет решить вопрос и о сохранении экономической активности. Сейчас же есть заметное продвижение в Донбассе и в районе Харькова, отметил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Минобороны сообщило, что все поставленные на 24 февраля задачи России выполнены. В частности, удалось выйти к Херсону, что позволило освободить Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров. Кроме того, ранее Министерство обороны России сообщало и о других потерях ВСУ Украины.

Напомним, Запад пригрозил России жесткими санкциями из-за спецоперации на Украине. Часть ограничений уже введены.

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Фото: Антон Вергун / ТАСС
Автор: 25 февраля 2022, 11:19 Источник: "Известия" ✓ Надежный источник
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Как украинским беженцам живется в России

комментарии

Ответить:

Гость963681
Пожаловаться Ответить
Запад пусть сосёт!
Гость966707
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Освобождают Восток, Центр и Юг Украины от кого? Совсем крыша съехала у дегенератов? Чего вы добиваетесь?
Гость засралирусскийязык
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Хлебайте горилку и ужритесь салом, как только получили по морде - заговорили о переговорах о мире, хрен вам
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