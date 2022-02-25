Обращение Путина Беременность сестры Фриске Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

В 14 лет была с Чадовым, в 16 спивалась со Шнуровым, кинула двоих мужей: с кем крутила романы Акиньшина
Оставивший Пугачеву ни с чем Галкин публично признался в чувствах молодой
Целовался по углам с Бледанс, а теперь счастлив с другой уже 30 лет: как живет сын Софии Ротару
Разврат на всю страну: Красотка из "Уральских пельменей" повертела голым задом
партнеры
Пятница
25 февраля
Лента новостей
10:56
Чем сейчас занимаются подросшие дети Екатерины Гусевой из сериала "Бригада"
10:43
Китай указал ЕС на последствия конфликта Украины с Россией
10:39
Редактора The Times подловили на фейке о спецоперации: Выдали жителя Донбасса за украинского военного
10:23
В Красногорске мошенница похитила у пенсионерки 300 тысяч рублей
10:04
СМИ: Киев в шаге от создания ядерного оружия
09:36
Озвучен сценарий развития спецоперации на Донбассе: Украинская армия может пасть
09:35
В Ногинске водитель маршрутки избил пассажира
09:27
Зеленского уличили во лжи об обстрелах Киева
08:59
"Под надежной защитой": Как спецоперация на Украине отразилась на жизни в Крыму
08:40
Национальный банк Украины запретил валютные операции с рублями
08:24
Ночное обращение Зеленского: все подробности
07:16
Макрон пообещал направить Украине военную технику
07:05
На Украине объявлена тотальная мобилизация
06:47
Серая мышка: Народ ахнул от невзрачного наряда Миддлтон за бешеные деньги
04:43
"Утеря трудоспособности": кто будет выплачивать кредит тяжелобольного Николаева
02:31
Тайный отец, коварная болезнь и любовь со Смолкиным: как живет единственная дочь Тутберидзе
00:33
К чему снится окно
00:19
В Британии пообещали "разрушить" экономику России
23:55
Евросоюз объявил о дополнительных санкциях против России
23:48
Политолог об этапах спецоперации: Постепенное выдавливание
23:42
Путин провел переговоры с Макроном
23:17
Байден заявил о разрыве отношений с Россией
23:02
В Сеть попало видео крушения самолета Ан-26 под Воронежем
22:44
Названа дата снятия водной блокады Крыма
22:36
Экипаж погиб: под Воронежем разбился Ан-26
22:15
Байден пообещал отправить в Европу дополнительные войска
22:09
"Главная сила!": Красотка из "Уральских пельменей" вывалила обнаженную грудь
21:53
Байден: G7 будет продвигать "разрушительные" санкции против России
21:37
Британия наносит санкционный удар по России из-за военной спецоперации
21:06
Обнародованы потери ВСУ в ходе спецоперации на Украине
20:43
Великобритания заморозила активы ВТБ
20:38
Экс-супруга Серова взорвалась после обвинений в манипуляции дочерью: Вы многое не знаете
20:26
Россиян предупредили о резком росте цен
20:14
Россиян предупредили об опасности на фоне ситуации на Украине
20:01
Путин о спецоперации на Украине: Вынужденная мера
19:46
Путин проводит встречу с бизнесменами на фоне спецоперации на Украине
19:18
В Киеве ввели комендантский час
19:17
Московское приложение для паркинга распространилось до Санкт-Петербурга
18:55
"Завистливая и токсичная": мать до смерти не помирилась с экс-солисткой "Ленинграда" Алисой Вокс
18:32
Зеленский объявил о создании "антипутинской коалиции"
18:08
"Больно. Страшно. Немыслимо": Боярская поделилась криком души
18:02
Озвучена настоящая причина расставания Ханде Эрчел и Керема Бюрсина
17:52
Воодушевленная Борисова с радостью восприняла новость о спецоперации
17:39
В Сеть слили видео повреждений грузового судна России украинской ракетой
17:22
На месте Украины могут появиться отдельные республики – политолог Сергейцев
17:22
В Подмосковье раскрыли кражу кошелька с крупной суммой денег
17:13
Очень похожа: как выглядит подросшая внучка Любови Полищук
17:12
Зеленского призвали освободить пост президента
16:52
День Иверской иконы Божией Матери: Что нельзя делать 25 февраля
16:47
"Страх и неопределенность": как справиться с тревогой на фоне новостей о спецоперации на Украине
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Объявлено о бегстве Зеленского с Украины
Взволнованный ситуацией на Украине Меладзе не смог сдержать эмоций: Это нужно прекратить!
"Больно. Страшно. Немыслимо": Боярская поделилась криком души
В Крым – ни ногой: Вайкуле, Макаревич и другие звезды, отказавшиеся от полуострова
Байден заявил о разрыве отношений с Россией
Зеленского призвали освободить пост президента
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Спецоперация на Украине
СМИ: Киев в шаге от создания ядерного оружия

СМИ: Киев в шаге от создания ядерного оружия

24 февраля российские войска взяли под контроль территорию Чернобыльской АЭС. Это важно, поскольку мало кто обратил внимание на небольшое уточнение президента России Владимира Путина о том, что Украина потенциально способна создать грязную ядерную бомбу при содействии Запада.

Продолжение: Китай указал ЕС на последствия конфликта Украины с Россией
прочитано 366 раз

Российский лидер отмечал, что наша страна не может позволить Незалежной заново обзавестись даже тактическим ядерным оружием и что Киев находится буквально в шаге от его создания. Дело в том, что классический ядерный заряд обладает чудовищной разрушительной мощностью, но эффект применения данного оружия относительно кратковременный.

ПО ТЕМЕ

Зеленского уличили во лжи об обстрелах Киева

Ночное обращение Зеленского: все подробности

 Спецоперация России на Украине

Сюжеты Спецоперация России на Украине

Принцип действия же грязной бомбы другой. Она намного проще по своему устройству и не требует сложных технических решений. Это ракета, к которой крепится контейнер с радиоактивным наполнителем. Опасные изотопы с длительным периодом полураспада оседают на поверхности земли, на многие десятилетия делая территорию опасной для проживания.

Вопрос возможности создания Украиной грязной бомбы неоднократно рассматривался различными специалистами. Большинство из них сошлись во мнении, что это невозможно по целому ряду причин. Однако аналитики так не считают.

Чернобыль — единственная недействующая АЭС на территории Украины. В бассейнах внутри тепловыделяющих сборок (ТВС) находятся топливные элементы из диоксида урана, обогащенного гадолинием. Считается, что в Незалежной нет лабораторий, которые справились бы с задачей разделения и извлечения из ТВС радиоактивной начинки. Но это не значит, что их реально нет.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Michael Runkel / http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com
Автор: 25 февраля 2022, 10:04 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дети Донбасса просят о мире

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Спецоперация на Украине

Зеленского призвали освободить пост президента

Ситуация остается тревожной
Шоу-бизнес

"Больно. Страшно. Немыслимо": Боярская поделилась криком души

Актриса в шоке от происходящего
Спецоперация на Украине

Генсек НАТО раскрыл план по размещению сил Альянса

Появилась новая информация

Спецоперация на Украине

Байден: G7 будет продвигать "разрушительные" санкции против России

Запад ударит по нашей стране

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля 2022 года
Благоприятные дни для переезда в 2022 году
Благоприятные дни для инвестиций в 2022 году

Здоровье

Вирусолог предупредил россиян о шестой волне коронавируса
Глава Роспотребнадзора допустила ослабление коронавирусных ограничений
Названы округа Подмосковья с худшей ситуацией по коронавирусу
В России за сутки коронавирусом заболели 135 172 человек

Спорт

Тайный отец, коварная болезнь и любовь со Смолкиным: как живет единственная дочь Тутберидзе
Измученные кознями гимнастки Аверины встали грудью за попавшую в допинг-скандал Валиеву
Попавшая в допинг-скандал Валиева объявлена победителем
Не должна опускать рук: Владимир Путин поддержал убитую горем Камилу Валиеву

Регионы

В Красногорске мошенница похитила у пенсионерки 300 тысяч рублей
В Ногинске водитель маршрутки избил пассажира
В Челябинске мужчина сжег автомобиль незнакомца на почве ревности
В Ростове-на-Дону обнаружили труп женщины в канаве
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+