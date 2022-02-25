Озвучен сценарий развития спецоперации на Донбассе: Украинская армия может пасть

На Украине продолжается спецоперация, а военные эксперты тем временем дают свои прогнозы.



Вчера, 24 февраля, Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором сказал о старте военной спецоперации на Украине. Владимир Зеленский находится в Киеве и накануне подписал указ о всеобщей мобилизации в стране, которую необходимо провести за 90 дней.

У военных экспертов свои прогнозы по поводу развития военной спецоперации. Своим мнением на этот счет поделился генерал Штефан Данилэ, который в прошлом возглавлял армию Румынии. По его мнению, сценарий выглядит так: в случае, если президент России Владимир Путин будет следовать намеченному плану, украинская армия окажется парализованной. Военный эксперт также добавил, что на данный момент в Румынию уже прибыло достаточно беженцев, собственно, не исключено, что в конце концов страна обзаведется новыми соседями в лице украинцев, что вызывает у местных жителей беспокойство из-за возможных рисков.

"Мы станем пограничным государством с Российской Федерацией, с российскими военными базами, которые будут установлены там. В этом нет прямой опасности для населения", — пояснил генерал.



Ранее "Дни.ру" рассказывали, что политолог-американист проанализировал события, происходящие на Украине, и дал свой прогноз на будущее.