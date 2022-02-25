Зеленского уличили во лжи об обстрелах Киева

Владимир Зеленский пошел на откровенное вранье и подлог фактов, чтобы обвинить нашу страну в бомбежках жилых кварталов украинских городов.

Президент Украины использовал историю со сбитой украинскими ПВО ракетой "Калибр", летевшей мимо Киева, как доказательство бомбежки жилых кварталов. Ракета упала на дома жителей Незалежной.

По факту же то, что местные ПВО атаковали российскую ракету, вызывает вопросы не к нашим войскам, а к Украине. Для чего ПВО сбивали "Калибр", рискуя жизнями мирного населения? Но Украина подает ситуацию в свою пользу.

В Сети обсуждают то, что нет фактов, подтверждающего слова Владимира Зеленского. Судя по всему, ради своих целей для него все средства хороши, в том числе и дезинформация.

Напомним, в своем ночном видеообращении президент Украины фактически признал свою капитуляцию, заявив о готовности к переговорам с Россией о нейтральном статусе страны. При этом глава государства отметил, что за Незалежную не хочет никто воевать и в НАТО их принимать не намерены.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в стране. Ее поручено провести за 90 дней.

Как писали "Дни.ру", в Минобороны России ранее заявили, что наносят высокоточные удары лишь по объектам украинской военной инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что российские военные не атакуют украинские города и не представляют никакой угрозы для гражданского населения. Президент России Владимир Путин назвал спецоперацию на Украине вынужденной мерой.

