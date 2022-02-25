Национальный банк Украины запретил валютные операции с рублями

Продолжение: "Под надежной защитой": Как спецоперация на Украине отразилась на жизни в Крыму

Национальный банк Украины ввел запрет на валютные операции в российских и белорусских рублях. Появилось соответствующее заявлении НБУ.

Кроме того, по данным телеканала "360", украинским банкам теперь нельзя осуществлять любого рода расчеты с юридическими или физическими лицами, которые находятся на территории России и Белоруссии.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. Такое решение было принято после обращения руководства Донецкой и Луганской народных республик с просьбой о помощи.