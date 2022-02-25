"Под надежной защитой": Как спецоперация на Украине отразилась на жизни в Крыму

Жители Крыма откровенно рассказали о том, изменилась ли их жизнь на фоне спецоперации на Украине.

Вчера, 24 февраля, Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о начале военной спецоперации на Украине. Эта новость, конечно, не могла не затронуть жителей Крыма, который с 2016 года входит в состав России. Местные признаются, что сначала их охватила паника, но это чувство быстро улетучилось.

Ранним утром небольшому волнению поддалось население полуострова: об этом рассказали в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Евпатории и Саках, которые, кстати, расположены вблизи авиабазы в селе Новофедоровка, а также в Севастополе. Однако жителей быстро отпустило, ведь больших очередей к банкоматам и заправкам не наблюдалось, полки магазинов заполнены продуктами, цены на них не изменились, да и перебои в работе коммунальных услуг, хотя и наблюдались сначала, но были быстро устранены.

"Мы здесь под надёжной защитой наших войск", – заявил Сергей Горбанев из Севастополя со спокойствием в голосе.

Волнение наблюдается лишь в семьях военных – по понятным причинам. Одна из местных жительниц Екатерина Булутова проводила своего супруга на службу вечером 23 февраля, и до обеда следующего дня он не подходил к телефону. С дрожью на сердце она ждала от него вестей, а получив, успокоилась: возлюбленный заявил, что паковать вещи не стоит, достаточно положить на видное место документы – и то на всякий случай.