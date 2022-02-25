Ночное обращение Зеленского: все подробности

С 24 на 25 февраля Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением. Он фактически согласился со своим поражением и высказался о готовности вести диалог с Россией о нейтральном статусе.

Глава Украины констатировал, что в первый день спецоперации скончались 137 человек, ранены 316. При этом Владимир Зеленский умолчал о том, что российские войска почти полностью разрушили противовоздушную оборону Украины, уничтожили практически все военные аэродромы, нарушили военные коммуникации и захватили большие территории на востоке и севере страны.

Президент Незалежной отметил, что в Киев уже зашли диверсионные группы. Владимир Зеленский дал понять, что переживает за свою семью. Украинский лидер признал, что его страна осталась одна: за Украину воевать никто не желает, и в НАТО их принимать не хотят.

Владимир Зеленский фактически капитулировал, заявив, что готов вести переговоры о нейтральном статусе Украины. Бесполетную зону над Украиной НАТО организовывать не стало. При этом Запад выразил сильную озабоченность, пригрозив разрушительными санкциями России.

Президент Украины осознал, что его везде подвели. Поэтому он решил договориться с российским коллегой Владимиром Путиным напрямую, без западных кураторов. Однако и в этом случае Владимир Зеленский понимает, что у него есть "засада".

"Но какие гарантии нам дадут? И кто нам даст такие гарантии?", — спросил политик, подразумевая подписание договора о нейтралитете Украины. Россия вряд ли пойдет на остановку наступления, чтобы подписать документы, которые украинская сторона, скорее всего, не собирается в будущем выполнять. Владимиру Зеленскому Кремль не доверяет, и он это осознает.