Нацбанк Украины запретил операции с российскими и белорусскими рублями

Утрам 25 февраля Национальный банк Украины принял решение о запрете на валютные операции с российскими и белорусскими рублями в стране. О том, какие последствия для украинского населения будет нести в себе эта мера, покажет время.
Утрам 25 февраля Национальный банк Украины принял решение о запрете на валютные операции с российскими и белорусскими рублями в стране. О том, какие последствия для украинского населения будет нести в себе эта мера, покажет время.
Ситуация остается тревожной
Актриса в шоке от происходящего
Ситуация остается напряженной
Как не поддаваться панике