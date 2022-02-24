Политолог об этапах спецоперации: Постепенное выдавливание

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян проанализировал ситуацию и дал свой прогноз о развитии событий в ходе спецоперации на Украине.



Эксперт считает, что действия вооруженных сил России по денацификации Украины будет включать в себя несколько этапов. По его словам, сначала это произойдет в Донецкой и Луганской областях, а затем действия распространятся на соседние регионы — Херсон, Харьков, Днепропетровск, Запорожье, Кривой Рог, вплоть до Одессы.

Рафаэль Ордуханян отметил, что в интересах страны "постепенное выдавливание" оттуда нацистов. первой задачей при этом он назвал работу с местным населением. Он уверен, что украинцы готовы к тому, чтобы "выбросить" националистов со своей территории.

В этом отношении он даже поприветствовал действия президента Украины Владимира Зеленского, объявившего о раздаче оружия гражданскому населению. Политолог полагает, что украинский народ так быстрее свергнет националистов.

Он отметил, что действия украинского лидера лишь повышают его меру ответственности за происходящее. По мнению политолога, нашей стране необходимо усилить информационную поддержку действий ВС России в Незалежной чтобы противостоять потоку дезинформации.

Эксперт исключает открытое участие стран НАТО в конфликте на Украине. Он считает, что США и их европейские партнеры сейчас увеличат санкционное давление на Россию, которое в итоге обернется против них.