В Сеть попало видео крушения самолета Ан-26 под Воронежем

Трагедия с самолетом Ан-26 произошла в Воронежской области. Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).
В ведомстве рассказали, что 24 февраля при проведении планового полета по перевозке военного имущества потерпел крушение самолет Ан-26 ВКС России. Экипаж не выжил.
В пресс-службе уточнили, что на земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной крушения воздушного судна стал отказ техники. Для расследования обстоятельств ЧП к месту крушения выехала комиссия ВКС.