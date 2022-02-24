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Спецоперация на Украине
Названа дата снятия водной блокады Крыма

Названа дата снятия водной блокады Крыма

С полуострова пришли хорошие новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сделал важное заявление.

Продолжение: В Сеть попало видео крушения самолета Ан-26 под Воронежем
прочитано 317 раз

Политик сообщил, что водная блокада Крыма практически прекращена.Днепровскую воду в Северо-Крымский канал смогут подать после технического осмотра наносов и другого оборудования. Соответствующее решение могут принять уже 25 февраля.

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Этому способствовал выход российских войск к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров. Об этом ранее рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Глава Крыма заявил, что российские военные контролируют узел в Новой Каховке. Он объяснил, что националистами в русле канала была создана искусственная преграда из песка. Это мешало воде поступать на полуостров.

Отметим, что Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде. Но после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу на полуостров была полностью прекращена в одностороннем порядке.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о спецоперации на Украине. Он назвал такие решительные шаги вынужденной мерой. По словам главы государства, другого выбора просто не было.

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Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Автор: 24 февраля 2022, 22:44 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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Как украинским беженцам живется в России

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